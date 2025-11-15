北車商圈48年小吃店「水溝蓋上洗冬粉」　衛生局要查了

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站商圈一間營業48年的老字號小吃店，日前被網友爆料，表示看見業者在水溝蓋上洗冬粉，掀起其他網友關注。實際查詢該店家的Google評價，早在3年前就有消費者反映衛生問題。關於網路上的爭議，目前業者尚無回應，不過，台北市衛生局證實已經接獲陳情，後續將派員前往現場稽查。

▲Google街景也有業者將冬粉整籃放在地上的畫面。（圖／翻攝自Google地圖）

一名網友13日在Threads上發文，表示在台北車站商圈附近排隊買甜甜圈，沒想到卻目擊一間小吃店的人員在水溝蓋上洗冬粉。該篇文章公開之後，至今已獲得3.4萬名網友關注，還有網友表示，該小吃店並非第一次被民眾目擊衛生問題。

▲早在3年前就有網友留下1星評論提醒衛生問題。（圖／翻攝自Google評論）

實際查詢該小吃店的Google評論，確實在3前年就有消費者留下評論反映衛生問題，包含「水溝旁處理食材」、「食品衛生要注意，洗什麼都在門口地上」、「水溝上洗抹布」等等。

不過，由於事發之後店家近期沒有營業，所以尚未對此做出回應。台北市衛生局則表示，已經接獲民眾陳情，後續將派員前往現場稽查，若有缺失會要求業者限期改善，但如果複查仍未符合規定，業者恐怕將面臨6萬至2億元罰鍰。