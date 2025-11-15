越南淹水「日系購物中心」獨自聳立畫面曝！　網：日本不意外

▲越南順化淹水，但永旺購物中心卻沒有被洪水吞沒。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

越南中部近日遭逢罕見洪災，而順化市一張「商場孤島」的照片在網路瘋傳。只見畫面中，一間購物中心獨自在洪水中依然屹立，完全不受洪水波及。經過確認，這間購物中心正是由日本企業打造的永旺購物中心（Aeon Mall Hue）。許多越南網友發現建築物來頭後也笑稱，「日本建的，不意外」，並大讚日式防災設計果然名不虛傳。

從10月底到11月初，兩個颱風接連侵襲越南，讓中部多地淹成一片，順化甚至遭遇「歷史性洪水」，連皇城古蹟都泡在水裡，市區道路瞬間變成泥水滾滾的急流。但在這樣的極端天氣裡，永旺購物中心不僅沒有淹水，商場內還燈火通明，被形容像套上了「防水結界」。

當地網友看到照片時，原本很好奇為何只有這棟商場安然無恙，然而在得知是日本企業負責興建後，第一反應都是「不意外」，絲毫不訝異。

永旺購物中心總經理今井武向《越南青年報》揭露關鍵祕訣。他指出，開發團隊在動工前，蒐集並分析了順化過去70年的洪水資料，依此精密計算建築高度。也因此商場首層地面比周邊道路足足高出1.15公尺，搭配地下室與建築本體的防洪設計，使商場即使遇到暴雨仍能保持運作。

《越南青年報》也提到，永旺在洪患常態化的中部地區，反而把洪水挑戰變成建築優勢，展現日本企業的遠見與專業。除了硬體設計令人驚艷，商場在天災期間更扮演社區後盾。只要周邊住家面臨危險，永旺便會開放空間充當臨時避難所，提供居民安全休憩的地方。

一旦香江水位上升到警戒標準，商場也會啟動「免費避洪停車」措施，讓民眾的汽車可以停進地下或地面安全區域，不用擔心遭洪水沖走。而在傳統市場與超市被淹的日子裡，一樓的超市仍會正常營業，確保民生物資不中斷，同時提供民眾免費充電與休息空間。

越南網友這段時間瘋狂討論永旺商場，留言幾乎一面倒稱讚，不少人說「日本建築業真的世界第一」、「一開始很驚訝，但後來只剩佩服」、「日本永遠領先一百步」，也有人希望越南政府能多向國外團隊學習，提高城市的防洪能力。

順化市人民委員會則提醒，當地擁有大量歷史古蹟，並非所有建築都適合提高地基，否則恐形成低窪差異、反而讓城市排水惡化，使古蹟落入低窪地帶。不過永旺購物中心位處區域排水系統不受干擾的位置，調整高度被認為是合理且安全的規劃。