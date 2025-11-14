　
    • 　
>
國際

台商曼谷遭綁架勒贖！　泰前特警「涉案4年後」遭逮喊冤

記者張方瑀／綜合報導

泰國2021年發生的「台商綁架勒贖案」再度出現關鍵發展。泰國警方13日下午前往曼谷逮捕前特別調查局警官帕育拉（Santhana Prayoonrat），他被指與當年綁走台灣商人的犯罪集團有關，但他強調自己清白，甚至怒批政府官員與泰國皇家警察（ RTP）背叛他。

台商遭假交易誘拐　被銬走勒索9300萬泰銖

根據Thaiger報導，這起案件發生在2021年3月，當時一名60歲文姓台商因橡膠手套買賣糾紛，被討債集團以商談為由騙至通羅（Thong Lo）餐廳後遭到上銬帶走。

根據當年警方說法，美國男子齊斯金（Louis William Ziskin）委託私人公司處理債務，對方則以假交易方式約出台商，之後向其老闆勒索200萬美元、又向家屬勒索100萬美元，但兩方皆拒絕付款。

綁匪接著將台商帶到另一處與齊斯金對質，最後台商獲釋並立刻報案。

當時泰國皇家警察中央調查局（CIB）副局長吉拉彭（Jiraphop Phuridet）與犯罪防治處處長蘇瓦（Suwat Saengnoom）召開記者會指出，警方對7名外國人與1名泰國人發布逮捕令，最終逮捕齊斯金、另一名美國人曼徹斯特（Jeremy Hughes Manchester），以及泰國籍艾博丁（Ekbodin Prasitnarit），但三人否認犯行，案件進入後續程序。

前警官4年後被捕　喊冤「根本沒綁人」：只是被害者欠我錢

隨著偵辦持續推進，泰媒Channel 7報導，前特別調查局警官帕育拉因未依規定出庭，遭法院於11月10日簽發逮捕令，警方13日到曼谷住處將他帶回偵訊，同時另有7名嫌疑人被通緝，其中4人於今日落網。

警方指出，2021年3月綁架案中，失聯的台籍被害人曾被從通羅某飯店帶走，遭勒索9300萬泰銖（約台幣8000多萬元），調查指向帕育拉涉入其中。

不過帕育拉堅稱自己根本沒犯案。他透露，自己與該名台灣商人曾一起做生意，但對方疑似詐騙他的投資，他只是要求還錢，卻遭對方拒絕，「我沒有策劃綁架，也沒有叫任何人去做。」

怒控警方大陣仗抓人「太超過」：打一通電話就好

帕育拉在警局受訪時情緒激動，痛批警方與政治人物這4年來的不公對待，更指自己從未逃亡、甚至早在10日已知曉逮捕令，「為什麼需要那麼多人來我家？打電話叫我到警局就好。」

他表示並不擔心案件，將申請保釋，也要查清楚背後是誰在操作。

11/12 全台詐欺最新數據

台商曼谷遭綁架勒贖！　泰前特警「涉案4年後」遭逮喊冤

