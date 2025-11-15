　
地方 地方焦點

從牧場到餐桌！雲林畜禽好食節開張

記者游瓊華／雲林報導

雲林「畜聚雲林、禽享幸福──從牧場到餐桌畜禽好食嘉年華」今（15） 日在北港登場，吸引大批民眾湧入。雲林農業總產值達948億元，其中畜牧業貢獻447億元，多年穩坐國內土雞與養豬產能冠軍。為拉近民眾與在地畜產的距離，中華民國養雞協會結合多個畜禽產業團體共同舉辦嘉年華。

▲中央畜產會董事長蘇治芬透露，中央先前的「百億基金」今年為最後一年，行政院已開始研擬第二期基金規畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

中央畜產會董事長蘇治芬、中華民國養雞協會理事長邱時恩、立委劉建國等人出席活動，為國產禽畜產品推廣。理事長邱時恩表示，本次活動由農業部與中央畜產會指導，各協會帶來多款國產畜禽產品，包括滴雞精、雞肉鬆、香菇雞湯、土雞肉粥、茶葉蛋、皮蛋、鹹水鵝、鵪鶉蛋、牛肉乾、牛肉丸等，數十種產品在攤位前湧起排隊人潮。

養雞協會秘書長王建培說，除了展售，活動也設置「畜禽食農教育專區」，以大型圖文呈現畜禽品種、飼養方式、標章制度與食品安全。現場提供的 1500 份免費美食，包括茶葉蛋 500 份、牛肉湯 400 份、雞翅 300 份、鵪鶉蛋 100 份、鵝肉 100 份、香腸 100 份，「全由各協會親自把關，確保最新鮮、最在地的風味。」

▲立委劉建國表示，希望能給辛勤的畜牧業者更多肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動主舞台邀請主廚駱進漢示範「麻油雞油飯」「梅花肉起士菇」等料理，台下人潮層層堆疊；DIY 教室教民眾製作小豬、小鵝皮雕鑰匙圈，小朋友玩得笑聲不斷。街頭藝人輪番上陣，讓整個場域宛如嘉年華市集般熱鬧。

立委劉建國表示，雲林是全台畜牧大縣，活動讓民眾看見從牧場到餐桌的完整鏈結。他說：「民眾在享用豬肉、雞肉、鴨肉的同時，也希望能給辛勤的畜牧業者更多肯定。」

另外，中央畜產會董事長蘇治芬受訪提到，非洲豬瘟疫情導致停宰 15 天，累積約 30 多萬頭豬需要釋出，「全部完全消化至少要 2 個月，未來市場價格可能仍會有些波動」，但現階段豬肉盤價約落在 90 多元，仍屬可接受範圍。同時透露，中央先前的「百億基金」今年為最後一年，行政院已開始研擬第二期基金規畫，目標提升畜產業競爭力，「相關辦法仍待中央公布」。

▲為拉近民眾與在地畜產的距離，中華民國養雞協會結合多個畜禽產業團體共同舉辦嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

雲林畜牧中華民國養雞協會畜禽蘇治芬劉建國

