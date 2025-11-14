　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）

記者游瓊華／雲林報導

雲林近日連續出現同一名男子以「消費」為誘因的詐騙手法，至少三店家受害。最新一起案件發生於11月13日四湖鄉，男子向水果攤聲稱要購買大量水果，再以「車子故障」為由，請攤商載他與水果到指定地點，並表示抵達後會一併付清費用。途中男子又以「買香菇」為由向攤商借錢，取得現金後下車離去即失去蹤影，攤商苦等許久才驚覺受騙。

台西警分局指出，警方已比對影像掌握涉案男子身分，將通知到案說明，全案將依刑法詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。據了解，這名男子的犯案模式如出一轍，該男於男四湖水果攤當下購買的水果金額並不高，多為千元左右，以「我先買一點，之後還會再買更多」來取得攤商信任。待攤商相信其大筆購買意願後，男子再一步步提出「車子壞了」、「需要協助載送」、「先借點錢買香菇」等要求，最後在攤商以善意協助下車等候時悄然消失。

回顧各地受害案例，手法近乎完全相同，9月10日於斗南鎮一家愛玉店，男子先向老闆訂購80杯愛玉後好心載至指定點途中，男子以「買香菇」為由要求借錢，但遭拒絕。但男子仍稱要買東西而下車，老闆在車上等待近1小時，不見男子回來才發現被騙。所幸店家將消息PO網後，在地鄉親紛紛上門支持，80杯愛玉陸續賣光，才不至於損失慘重。

10月26日涉案男子於西螺鎮建興路與中山路的發財車水果攤，購買水果後，向老闆表示車子故障、無法自行載運，希望攤商協助載送，中途亦以「要買香菇」為名借走4000元，下車後人影全無。11月13日男子再度以同樣手法接觸賣水果的攤商，除請協助載送到北港外，又借走近5000元，隨後下車離去，攤商苦等仍等不到人，而淪為詐騙受害者。

警方表示，男子專挑善意的攤商與小店家下手，以購買水果建立信任後伺機借錢，行為反覆，具高度欺罔性。警方也呼籲攤商及店家提高警覺，不要輕易將金錢借給陌生人，如有交易行為，應一手交錢一手交貨，若交易品項數量龐大需協助運送，應視情況是先收取訂金，避免遭惡意棄單。為了協助民眾識別詐術，可透過「165 防詐儀表板」隨時掌握詐騙情況，防範各種詐騙手段。

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「求刑15年太少」五口命案王家親友不滿　再點名牽線美容師

千噸水肥「憑空消失」疑倒下水道沖走　父子媳3人拒吐下落遭聲押

越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

快訊／台南安定區工程公司火警！恐怖黑煙衝天　消防搶救中

台中新烏日站女子落軌！站太近遭勸「失控跳下」　親友跳下救人

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

首例未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

獨／「求刑15年太少」五口命案王家親友不滿　再點名牽線美容師

千噸水肥「憑空消失」疑倒下水道沖走　父子媳3人拒吐下落遭聲押

越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

快訊／台南安定區工程公司火警！恐怖黑煙衝天　消防搶救中

台中新烏日站女子落軌！站太近遭勸「失控跳下」　親友跳下救人

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

女清潔工「混吸2毒」開車撞騎士　安非他命超標160倍...這下慘了

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

首例未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

持有中櫃一成股票逾6年　中航賣出中櫃股票1萬多張獲利1.6億元

高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

韓妝laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

更多熱門

相關新聞

2法國男唬爛「黑紙洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

2法國男唬爛「黑紙洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

2名法國籍男子去年10月間在桃園區某家燒烤店向業者誆稱「黑紙洗美金」，以詐術誆騙，業者信以為真，先投入700萬台幣，但過程中毀損，2法籍男子要求須再投入1000萬元施作，業者驚覺受騙報警處理，桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將到案法籍男子利馬（譯音）起訴，另一人則通緝中；桃園地院審結依詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達五百萬元罪，判處有期徒刑5年，本案仍可上訴。

惡女詐1536萬害豐原5命！檢建請續押獲准

惡女詐1536萬害豐原5命！檢建請續押獲准

女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶拿去洗錢

女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶拿去洗錢

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子

關鍵字：

雲林詐騙水果攤借錢防詐

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面