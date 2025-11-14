超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）

記者游瓊華／雲林報導

雲林近日連續出現同一名男子以「消費」為誘因的詐騙手法，至少三店家受害。最新一起案件發生於11月13日四湖鄉，男子向水果攤聲稱要購買大量水果，再以「車子故障」為由，請攤商載他與水果到指定地點，並表示抵達後會一併付清費用。途中男子又以「買香菇」為由向攤商借錢，取得現金後下車離去即失去蹤影，攤商苦等許久才驚覺受騙。

台西警分局指出，警方已比對影像掌握涉案男子身分，將通知到案說明，全案將依刑法詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。據了解，這名男子的犯案模式如出一轍，該男於男四湖水果攤當下購買的水果金額並不高，多為千元左右，以「我先買一點，之後還會再買更多」來取得攤商信任。待攤商相信其大筆購買意願後，男子再一步步提出「車子壞了」、「需要協助載送」、「先借點錢買香菇」等要求，最後在攤商以善意協助下車等候時悄然消失。

回顧各地受害案例，手法近乎完全相同，9月10日於斗南鎮一家愛玉店，男子先向老闆訂購80杯愛玉後好心載至指定點途中，男子以「買香菇」為由要求借錢，但遭拒絕。但男子仍稱要買東西而下車，老闆在車上等待近1小時，不見男子回來才發現被騙。所幸店家將消息PO網後，在地鄉親紛紛上門支持，80杯愛玉陸續賣光，才不至於損失慘重。

10月26日涉案男子於西螺鎮建興路與中山路的發財車水果攤，購買水果後，向老闆表示車子故障、無法自行載運，希望攤商協助載送，中途亦以「要買香菇」為名借走4000元，下車後人影全無。11月13日男子再度以同樣手法接觸賣水果的攤商，除請協助載送到北港外，又借走近5000元，隨後下車離去，攤商苦等仍等不到人，而淪為詐騙受害者。

警方表示，男子專挑善意的攤商與小店家下手，以購買水果建立信任後伺機借錢，行為反覆，具高度欺罔性。警方也呼籲攤商及店家提高警覺，不要輕易將金錢借給陌生人，如有交易行為，應一手交錢一手交貨，若交易品項數量龐大需協助運送，應視情況是先收取訂金，避免遭惡意棄單。為了協助民眾識別詐術，可透過「165 防詐儀表板」隨時掌握詐騙情況，防範各種詐騙手段。

▲涉嫌詐欺男子跑到飲料店，欲購買飲料請攤商喝，藉此博取信任。（圖／翻攝自Facebook／我是雲林人）