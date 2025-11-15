被爆逼傳下體照！陳沂見「館長1反應」：讓人覺得可能是真的

▲館長。（資料照／記者任以芳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅館長（陳之漢）昨日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元，以及高階主管小偉毀滅式爆料。事件在網路上延燒，網紅陳沂就發文表示，這個故事實在太獵奇，所以很難讓人相信，但她看到館長的態度後，又覺得有可能是真的。

相關報導：逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料 8大惡行曝光

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂在臉書粉專上發文直呼「館長出4了？」館長的心腹小偉昨天跑出來爆料，提到館長無法滿足老婆，所以要他拍下體照給自己老婆看，甚至還叫他要跟自己老婆發生關係。小偉十年後越想越不對，於是叫館長道歉、給2000萬，結果館長先自爆，稱被討了2000萬。

陳沂說，這個故事實在太獵奇，很像日本片商情節，實在讓人難以相信，不過，館長的態度又讓她覺得有可能是真的，因為如果是靠AI偽造，館長為何要跟小偉道歉？

貼文曝光後，網友看法不同，「錄音檔才是料吧」、「重點是哪個男人會跟別的男人說自己很小」、「但聽另一方的說法是公司該分的錢館長一直不給，才說要爆料，是股東間的財務糾紛」。也有網友認為，「這車太獵奇，先別上」、「還沒告之前，我還是持保留態度，仍然不排除是阿館的暗黑兵法，自導自演衝流量」、「先別上車」。

此外，館長有在直播中表示，員工手上握有他的性愛影片和對話，指控對方勒索他2000萬。他強調自己沒有做這些事情，但因為對方說自己等道歉等了10年，所以他才會說對不起。