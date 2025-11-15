自爆「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人

記者曾筠淇／綜合報導

網紅館長（陳之漢）昨日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元，以及高階主管小偉毀滅式爆料。其實在此之前，館長就已經搶先開直播，透露自己被恐嚇，說到激動處，他更忍不住說了3次「我以為我強姦殺人餒」。

館長昨（14日）晚開直播時，透露自己被恐嚇，「（對方）說什麼十年前，十年前我們公司所有人都在，我傳訊息給他，他手上有我們的性愛影片，什麼我叫他打手槍，十年！他說還說我老婆跟他一起性騷擾他，他現在身心受創，三個人來跟我講，我問他，啊我沒有幹這種事，你們現在要怎樣？」

館長接著說，「他說他手上握有證據、對話紀錄，我說十年前？他說他要錄音，我說你錄啊！他說你先跟他道個歉，我說對不起」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲館長說了3次「我以為我強姦殺人餒」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長接續表示，「他說我剩下現金有一億，他要2000萬，十年前，然後我跟他道歉他就哭了，他說等這句話等了十年，我說哇X，我性騷擾、男的，我手機都放在辦公室，你要怎麼動手腳，我根本......。十年前，我以為我強姦殺人餒，我以為我強姦殺人餒」。館長沉默數秒後，又說了一次「我以為我強姦殺人餒」。

事實上，館長在YouTube上寫的標題就是「不自殺聲明 館長被恐嚇事件 明天最大新聞 不用你們出去爆料 我來」，搶先爆出此事。而後，小偉就爆料，館長因無法滿足老婆，所以要他拍下體照給自己老婆看，甚至還叫他要跟自己老婆發生關係，他十年後越想越不對，於是叫館長道歉、給2000萬。

相關報導：逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料 8大惡行曝光