館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人做到多差？

館長14日深夜遭昔日兄弟級的公司副總開直播猛爆八大惡行，劇情荒謬到網友傻眼。對此，科技專家許美華忍不住發文評論，直言正常江湖兄弟多少講求道義，卻會爆到這種程度，只能讓她搖頭，「館長做人是做到多差？對待兄弟到底有多不夠意思？」

許美華發文直呼，「整個河道都是館長被公司副總爆料的八卦，劇情讓人看傻眼。」她不禁有個最大疑惑，認為正常情況下，這種兄弟圈也是會講江湖道義的，「到底館長做人是做到多差？待人不顧情意、做人很差，惹到自己身邊最親近的人都出來捅他，這點跟他的另一位好朋友、國昌老師真的很像。」

接著她說，「不知道現在中國有沒有後悔找館長當統戰代言人」，但她很希望藍白紅繼續大力挺館長挺到底。她指出，大部分爆料內容她並不想深究，但其中關於「館長是否收中國、澳門的錢」則非常值得國安單位留意。

她強調，「如果真的屬實，而且證據確鑿，加上館長為中共統戰宣傳、試圖影響選舉結果的諸多言行，這可能已經違反國安法、反滲透法，同時也違反選罷法了。」許美華也在留言處補充，「這次爆料，對館長的傷害性還未知，但無疑地，侮辱性極強！但我比較關心的是館長收中國錢的事！」

網友也紛紛留言，「連89都看不起的人」、「看來這廝的做人原則：沒有原則」、「搞不好是演戲讓大家上車再翻車，畢竟館長最會翻車」。也有網友把焦點放在金流問題，「只對他有沒有收澳門和中國的錢有興趣」、「證據是否站得住腳？保持懷疑。」

不過，館長14日晚間開直播時，透露自己被恐嚇，「（對方）說什麼十年前，十年前我們公司所有人都在，我傳訊息給他，他手上有我們的性愛影片，什麼我叫他打手槍，十年！他說還說我老婆跟他一起性騷擾他，他現在身心受創，三個人來跟我講，我問他，啊我沒有幹這種事，你們現在要怎樣？」

館長接著說，「他說他手上握有證據、對話紀錄，我說十年前？他說他要錄音，我說你錄啊！他說你先跟他道個歉，我說對不起」。

館長接續表示，「他說我剩下現金有一億，他要2000萬，十年前，然後我跟他道歉他就哭了，他說等這句話等了十年，我說哇X，我性騷擾、男的，我手機都放在辦公室，你要怎麼動手腳，我根本......。十年前，我以為我強姦殺人餒，我以為我強姦殺人餒」。館長沉默數秒後，又說了一次「我以為我強姦殺人餒」。

事實上，館長在YouTube上寫的標題就是「不自殺聲明 館長被恐嚇事件 明天最大新聞 不用你們出去爆料 我來」，搶先爆出此事。而後，小偉就爆料，館長因無法滿足老婆，所以要他拍下體照給自己老婆看，甚至還叫他要跟自己老婆發生關係，他十年後越想越不對，於是叫館長道歉、給2000萬。