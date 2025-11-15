　
逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

館長被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

▲館長被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

圖文／鏡週刊

網紅館長憑藉著批評社會時事爆紅，從健身房起家的他，靠直播累積的聲量，副業更是橫跨電商、餐飲等，但昨（14日）被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」。據前員工與PTT網友整理的懶人包，相關指控圍繞金錢糾紛、私德敗壞與雙面人設，其中甚至包含貼身特助「小偉」的性騷擾指控，消息曝光，引發社群話題與關注。

前員工毀滅式爆料，館長正義人設崩毀？

一名網友在PTT上政黑板上，以「館長事件懶人包完結篇」標題發文，表示「館長事件懶人包完結篇」並整理直播的8大重點，指控館長不僅私德有問題，連過往在網路上營造的「正義形象」恐怕都只是建立的假形象，李慶元直播中甚至爆料館長不舉，並叫小偉傳屌照給館嫂看，還叫「小偉去X她（自己老婆）」，讓大票網友看得瞠目結舌。

另外，李慶元也爆料，館長老婆前男友是惡魔的老闆丹尼爾，當時還沒分手，「館長就去X人家」搶人家女友，還找李慶元去恐嚇對方，而該事件丹尼爾有曾爆料過。

館長捲性騷疑雲，遭爆找下屬X老婆是因為生殖器太小？

至於館長爆出性騷擾疑雲，據YouTuber「貝克書」整理直播內容指出，館長曾要求特助小偉去蘆洲館「拍X覺（生殖器）」傳給他，理由是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」，由於小偉視館長為大哥照做，卻沒想到事後收到館長與老婆的私密畫面，甚至還傳送老婆的語音檔，內容提及想與小偉發生關係等露骨對話，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。然而，小偉離開公司1年後回鍋後，仍持續遭到言語羞辱，最終忍無可忍，決定站出來要一個道歉。

針對相關指控，李慶元目前仍持續在臉書爆料，並同時發布「李慶元、吳明鑒、小偉，不自殺聲明」。對此，館長也在直播中反擊，聲稱員工手中握有他的性愛影片與對話紀錄，指控員工勒索他兩千萬，並強調自己沒有做這些事，但也坦承因對方說「等這個道歉等了10年」，他才說了對不起。

PTT網友整理直播「8大重點」：

  1. 當初早餐店事件、老闆根本沒有對你老婆說她是不是做八大、當初是館嫂開BMX X6違規停，車擋住人家門口、老闆請館嫂移車、結果館嫂不爽跟陳之漢告狀、那是館長為了聲量騙了，所有人還找慶元去找黑道砸店。
  2. 當初館長老婆的男友是惡魔的老闆丹尼爾，他們當初還沒分手館長就去騎人家搶人家女友，還找慶元去恐嚇對方（這件事丹尼爾有爆料過）。
  3. 館長不舉、叫小偉傳X照給館長老婆看、他老婆DIY後叫小偉去幹她、最後館長叫小偉去，他家幹他老婆、還叫了兩次。
  4. BMW當初也沒有買給他們、只是給他們使用。
  5. 當初創立成吉思汗館長根本沒有出一毛錢，都是底下的人出錢。
  6. 館長當初根本不養不管大雄，這5、6年來根本沒看過大雄一眼，還跟幫忙顧大雄的員工說管他去死。
  7. 說館長有拿澳門跟中國的錢。
  8. 當初館長跟他老婆吵架、結果把澤渡金佛像砸爛。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


11/13 全台詐欺最新數據

457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料　8大惡行曝光

