國際

監獄變砲房！　23歲女警「4分鐘嘿咻囚犯」下場曝光

▲▼23歲女獄警戴爾（Isabelle Dale）被揭發與至少兩名囚犯發展不正當關係。（圖／翻攝自X）

▲23歲女獄警戴爾（Isabelle Dale）被揭發與至少兩名囚犯發展不正當關係。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

英國薩里郡科爾丁利監獄（HMP Coldingley）爆出獄警與囚犯性醜聞！23歲女獄警戴爾（Isabelle Dale）被揭發與至少兩名囚犯發展不正當關係，其中一次更在祈禱室與33歲搶匪沙里夫「4分鐘快速嘿咻」，外頭還安排兩名囚犯把風。她雖然全盤否認，但陪審團近日已裁定多項罪名成立。

根據《太陽報》報導，這起事件發生於2022年，祈禱室內沒有監視器，但兩人行蹤明顯可疑，且沙里夫（Shahid Sharif）事後傳訊息給她，「今天的愛真棒，妳那裡真的太厲害了。」警方在他的牢房裡找到大量情書，她甚至替自己買了價值3000英鎊（約新台幣12萬元）的訂婚戒，還把兩人合照做成畫布掛在床頭。

警方進一步查出，戴爾不只沉迷沙里夫，還與另一名28歲囚犯莫尼（Connor Money）曖昧往來，兩人曾互傳露骨訊息，她甚至笑稱自己看了紀錄片才知道囚犯如何誘惑監獄員工。莫尼因高速逃逸釀成車禍、害死好友，被判9年，如今也牽涉其中。

除了情感糾葛，戴爾也涉入協助走私毒品。她替沙里夫經營販毒Snapchat帳號，並與其同夥薩利斯（Lilea Sallis）接觸，取得合成大麻，並以浸泡信紙方式企圖帶入監獄。即便沙里夫後來被轉往肯特郡的斯威爾賽德監獄（HMP Swaleside），她仍在兩個月內三度探視，監視器甚至拍到她擁抱、親吻對方。

戴爾於2022年11月1日被逮捕，辦案警員指出，她當天「幾乎確信男友會在探監時求婚」。警方在她車上搜出走私工具與挑逗照片，證明兩人往來頻繁。陪審團最終裁定她兩項公務失職罪及共謀將A類禁品帶入監獄罪名成立。

涉案的薩利斯也因協助走私被判有罪，而沙里夫則已認罪。法官強調，戴爾的行為嚴重背離職責，「除了監禁之外，沒有其他合適的懲處方式」，要她準備迎接牢獄生活。

11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

