國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

厄瓜多監獄血腥暴動釀31死　多名囚犯慘遭勒斃

▲瓜地馬拉建造一座新監獄，預計花費瓜幣5.8億元。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲厄瓜多監獄暴力頻傳，短短幾年內超過500名囚犯死於獄中衝突。。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

厄瓜多西南部一所監獄9日爆發嚴重暴動，造成至少31名囚犯死亡，其中27人疑遭勒斃與窒息。官方指出，事件發生在港口城市馬查拉（Machala），現場法醫人員已進駐確認死因，當局仍在全面釐清情況。

據法新社報導，暴動於凌晨3時左右爆發，當地居民表示聽到監獄內傳出密集槍聲、爆炸聲及求救聲。警力隨即進入監獄控制局勢。官方初步通報指出，早晨已有4人喪生，另有33名囚犯及1名警員受傷。暴動疑與囚犯重新編入新設最高安全級監獄有關，但尚未確認是否涉及幫派衝突。

厄瓜多監獄長期被販毒幫派滲透，成為敵對組織爭奪勢力與毒品走私利益的溫床。根據Insight Crime（犯罪洞察研究中心） 2024年報告，監獄已成為該國有組織犯罪的「震央」，過去數年內已有超過500名囚犯死於獄中械鬥。總統丹尼爾諾波亞政府強調，將持續以強硬手段打擊幫派暴力。

同一座監獄在今年9月也曾因幫派衝突爆發暴動，造成14死14傷。囚犯當時持槍與爆裂物攻擊，部分人趁亂越獄，後續部分被捕。數日後，北部靠近哥倫比亞邊境的埃斯梅拉達斯（Esmeraldas）監獄再度爆發流血事件，17人喪命。警方在牢房區內發現10具遺體，社群媒體上流傳的影像顯示，死者赤裸倒地、滿身是血，至少兩人遭斬首。

監獄外聚集數十名焦急家屬等待消息，一名婦人告訴法新社，她清晨接到住在附近的朋友來電，對方說「聽到槍聲與尖叫聲」，她趕到現場時，士兵要她前往太平間確認親人是否仍生還。

自2021年以來，厄瓜多多起幫派戰爭均在獄中爆發，屍體被肢解、焚燒的慘案屢見不鮮。最嚴重的一次發生於2021年，位於瓜亞基爾（Guayaquil）的監獄暴動造成逾百人死亡。部分囚犯甚至利用社群平台直播暴行，展示斬首與焚屍畫面。去年，綽號「Fito」的毒梟何塞阿道佛馬西亞斯（Jose Adolfo Macias）越獄後，其幫派成員挾持獄警為人質，外部成員則引爆炸彈、持槍闖入電視台威脅主播。

厄瓜多位於祕魯與哥倫比亞之間，地理位置使其成為全球毒品走私樞紐。官方數據顯示，全球超過七成的古柯鹼經由該國港口運輸。這個僅有約1800萬人口的國家，近年陷入暴力泥沼，成為拉丁美洲最危險的地區之一。Insight Crime指出，這場暴力危機的根源「正是該國的監獄體系與在其中成長的犯罪網絡」。

 

