國際

富商搭機失控！狂罵空姐X子「喊要性侵、燒死她」　刑期加重3倍

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 伊夫提卡爾在機上不斷辱罵空姐。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦裔英國富商伊夫提卡爾（Salman Iftikhar）2年前因在維珍航空（Virgin Atlantic）班機上威脅性侵、燒死空服員，還恐嚇炸毀飯店，原先僅被判刑15個月，但在民眾強烈抗議下，上訴法院將其刑期大幅加重至4年3個月。

根據《每日郵報》，38歲的伊夫提卡爾2023年在倫敦飛往家鄉巴基斯坦拉合爾的航班上酒醉鬧事，反覆怒罵空姐沃許（Angie Walsh）「該死的婊子」，不但揚言輪暴、縱火燒死她，甚至恐嚇炸毀機組員下榻的五星級飯店。

伊夫提卡爾的妻兒就在機上目睹全程，儘管孩子們哭著哀求父親停止，但他仍持續辱罵。他過去從事人資顧問，擁有兩名妻子，其中一人是在TikTok擁有50萬粉絲的巴基斯坦模特兼演員里茲維（Abeer Rizvi），另一人則是與他育有三名子女的薩爾曼（Erum Salman）。但他現已宣告破產，欠下1700萬英鎊（約新台幣7億）債務。

英國副檢察長里夫斯（Ellie Reeves）表示，「伊夫提卡爾對一名只是在執行職責的空服員發出可怕的性侵和暴力威脅，他的仇恨言論為整個航班帶來痛苦。」

法院指出，這起事件令受害空服員精神崩潰、受到創傷，伊夫提卡爾最終在他位於白金漢郡的豪宅被逮捕，並承認威脅謀殺及種族仇恨騷擾罪名，原先被判處15個月徒刑，但在民眾強烈抗議之下，依「量刑過輕計畫」（Unduly Lenient Sentence Scheme）移交上訴法院重新審查後，11日刑期大幅增加至51個月。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

