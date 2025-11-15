周末雨走了！北台灣率先降溫 「周二是重點」冷颼颼探14度

▲周末氣溫回升，各地多為晴到多雲，但下周一將迎來冷空氣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

今明（15、16日）全台多為晴到多雲，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25、26度，但下周一北台灣率先降溫，下周二冷空氣增強，北部恐下探14度，有機會迎來入冬第一波冷氣團。

氣象粉專「天氣風險」表示，今天（15日）東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27-30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25~27度。

周日（16日）環境水氣稍增，大台北東側及宜花為迎風面轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園帶至為多雲或多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲。氣溫方面，新竹以北及東半部高溫約24-26度，苗栗以南高溫約27-30度，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。

下周一（17日）隨北方槽線加深、東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨，外出會明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，中部氣溫有略下降。

下周二（18日）是這波東北季風最強時間，中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區多雲時晴，北部低溫有機會來到14度，若台北側站氣溫來到14度或以下，將達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬首波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。

即便屆時台北測站沒達到冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下周二夜間至下周三清晨。

▼未來4天天氣。（圖／翻攝自粉專／天氣風險）