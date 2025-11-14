入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

▲下周一更強東北季風報到，加上水氣多，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)東北季風減弱，僅東部有零星雨，下周一將迎接入秋以來最冷的一波冷空氣，下周三清晨最冷，北東局部低溫下探14度。另下周一、下周二水氣增多，雨區將擴大，北部、東部和恆春半島都有雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天和周日東北季風減弱，明天東半部有零星短暫雨，感受溫暖舒適；周日天氣類似，不過水氣稍增多，大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量較多，有零星降雨。

▲周末天氣預報。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，主要天氣變化在下周一之後，東北季風增強，下周二、下周三冷空氣較明顯，其中下周三清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約14度到15度，為入秋以來最強的一波冷空氣。

下周一、下周二水氣偏多，黃恩鴻表示，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

下周三環境較為轉乾，黃恩鴻指出，因水氣減少，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四、下周五東北季風稍減弱，溫度回升，且水氣不多，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨。

▲▼溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）