「周一變天」最強冷空氣南下　將創入秋最低溫下探13度

▲最新歐洲模式（左）模擬下周三2時850百帕溫度圖，與前一天對同時間模擬圖（右）對比，南下台灣的冷空氣略調弱。（圖／翻攝自洩天機教室）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷。下周二（18日）晚間至周三(19日)清晨，北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北平地下探13度。

吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今晨北部、東北部及東部有明顯降雨。最新（13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（14）日白天起仍受東北季風影響，但水氣減少，各地多雲時晴，北部、東北部有局部短暫雨的機率，但機率逐漸降低；北台偏涼、中南部白天微熱早晚涼。

今天各地區氣溫為：

北部18至27度

中部19至29度

南部20至30度

東部19至29度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周末（15、16日）兩天東北季風減弱，各地晴時多雲，東北部偶有零星少量降雨的機率；北台氣溫回升，中南部白天熱早晚涼。

最新模式模擬顯示，下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下周二(18日)迎風面逐漸轉乾，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫續降。

吳德榮說，雖然南下台灣的冷空氣強度略調弱，但下周二晚、周三(19日)清晨，北台仍將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至16度左右，需注意保暖；由於模式仍持續調整，需密切觀察。下周三白天起至下周四（20日）東北季風減弱，氣溫逐日回升。