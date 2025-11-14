下周迎更強冷空氣「北東降雨持續」　周三最低溫探14度

記者李姿慧／台北報導

今天（14日）受東北季風影響，大台北、東半部和恆春半島陰雨，明天東北季風增強，溫度回升，不過下周一將迎接更強冷空氣，東北季風再度增強，且水氣增多，下周一和下周二北部和東半部降雨更持續且雨區廣，這波冷空氣最低溫將出現在下周三清晨，北東局部低溫下探14度。

▲下周一東北季風增強，將有更強冷空氣，北東濕冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

中央氣象署預報員趙竑表示，今天仍受東北季風影響，周末兩天東北季風減弱，下周一又有一波較強冷空氣增強並搭配較多水氣，北部、東半部整天濕涼。

目前鋒面已經移動到日本琉球南方海面，台灣位於東北季風勢力範圍，北部雲系為冷空氣造成，移動到台灣後北部，大台北、東半部、恆春半島今天雲量多，其他地區多雲到晴，有陽光露臉。今天大台北東半側高溫約25到26度，其他地區接近30度高溫。

未來一周天氣趨勢，趙竑說明，今晚台灣附近為偏東北風，明天周六開始環境轉偏東風，台灣附近溫度回升，周日之後環境仍為偏東風，大陸有較強冷空氣逐漸南下，下周一開始漸受冷空氣勢力範圍影響，且將持續到下周三，下周四高壓移動到韓國，台灣漸漸有東風的分量，會變得比較溫暖一些。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，趙竑指出，明天周六以迎風面地區降雨為主，東半部整天不定時有零星降雨，其他地區天氣穩定，周日之後環境仍為偏東風，水氣比周六增加，桃園以北、東半部降雨變多，其他地區多雲到晴。

不過下周一將再度變天，趙竑表示，下周一、下周二東北季風增強，搭配水氣增多，北部、東半部降雨更持續，且雨區比較廣，中南部山區有零星陣雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨發生，下周三之後水氣減少，北部、東半部有雨，不過降雨時間較周一趨緩。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，趙竑說明，今天各地普遍高溫約26到30度，北部溫度比較低，周末兩天高溫回升，北部有感，下周一開始溫度明顯往下降，南部、台東下周一和下周二清晨溫度都低於20度。

趙竑指出，最冷時間預估落在下周三清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約14到15度，南部17到18度，這波冷空氣影響下，感受明顯偏冷，溫度要在下周四之後回升。