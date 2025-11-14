把握周末好天氣！下周一冷空氣殺到　「全台有感」凍剩1字頭

▲周末氣溫回升、雨勢漸歇，但下周一將迎來冷空氣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

周末氣溫回升！今天持續受東北季風影響，基隆北海岸、東北部山區及大台北山區仍有短暫雨，新竹以南則是多雲到晴。隨著明後天（六、日）東北季風稍微減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，雨勢也會減緩。不過，下周一冷空氣報到，強度接近大陸冷氣團，各地將明顯降溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區及新竹以南山區雲多偶有零星降雨，中部地區清晨仍有零星降雨機率，整體水氣逐漸減少，白天新竹以南地區以多雲到晴的天氣為主。

氣溫方面，北部及宜蘭整天稍偏涼，約20至23度，而其他地區低溫約21至23度，高溫約25到29度，白天舒適早晚涼。離島天氣：澎湖晴到多雲，22至24度；金門晴到多雲，19至22度；馬祖晴到多雲，18至20度。

劉沛滕指出，隨著明後天東北季風減弱，雨勢漸歇，氣溫也會有所回升，周末迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，但各地早晚仍涼。

周末低溫部分，各地及澎湖低溫19至22度，金馬17至18度。高溫部分，北部及宜花25度，中南部及台東27至30度，澎湖及金門23至24度，馬祖20度。

需要注意的是，下周一（17日）東北季風增強，冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，各地天氣明顯轉涼，下周二、周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚也涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲，整體降雨在下周二（18日）下半天逐漸趨緩，下周三（19日）轉為較乾冷的天氣。

下周一（17日）低溫預測：北部及宜蘭18度，中南部、花東及澎湖20~23度，金門18度，馬祖15度；高溫預測：北部及宜蘭21~22度，中部及花蓮23~25度，南部及臺東27~29度，澎湖及金門22~23度，馬祖19度。

下周二、周三（18日至19日）低溫預測：中部以北及宜花14~15度，南部、臺東及澎湖15~17度，金門13度，馬祖12度；高溫預測：北部及宜蘭18~19度，中南部及花東20~24度，澎湖19度，金門17度，馬祖14度。