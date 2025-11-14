神舟20號太空驚魂！遭碎片撞裂窗　3太空人急轉乘21號火速返地球

▲返回艙降落傘順利開啟，飛船緩緩下降至著陸場。 。（圖／翻攝自新華社）



記者楊庭蒝／綜合報導

大陸「神舟二十一號」載人飛船返回艙於11月14日下午4時40分順利降落在內蒙古東風著陸場，執行神舟二十號任務的三名太空人陳冬、陳中瑞與王傑安全出艙，身體狀況良好，結束為期半年的太空任務。這次返回採用「快速返回模式」，飛船僅繞行地球3圈，耗時約3個半小時，順利完成著陸。

據《新華社》報導，神舟二十號原定於11月5日返回地球，但因飛船舷窗玻璃疑遭太空碎片撞擊出現裂紋，安全評估後不符合返回條件，任務因此延後。為確保安全，三名太空人改由神舟二十一號返回，而神舟二十號則繼續留軌執行相關測試。

太空人李廣蘇透露，他們在返回前需將物資轉移至新飛船，並將專屬座椅賦型墊搬至神舟二十一號，確保著陸時能貼合各自體型。

這次返回任務採用「快速返回」方式，與以往繞行地球5圈、約9小時的模式不同。神舟二十一號從脫離空間站到著陸僅耗時3個半小時，不僅降低飛船故障風險，也讓太空人能更快脫離狹小艙室，減輕心理壓力。

14日下午4時18分，返回艙進入大氣層後與地面通訊短暫中斷，僅能透過光學設備追蹤；4時27分降落傘順利開啟，4時40分平安著陸。出艙後，陳冬表示，能搭乘神舟二十一號安全回家「很踏實」，這次任務充滿挑戰，也再次證明中國航天的韌性與實力；陳中瑞說，半年來乘組與地面緊密合作，完成所有任務，「感到特別開心與幸福」；王傑則形容重返地球「重力的感覺非常好」，這趟飛行是「圓夢之旅」，將繼續為太空探索努力。

三人出艙後隨即轉入醫學隔離與康復監護階段，後續相關檢查與數據分析仍在進行。中國航天部門表示，神舟二十號將持續留軌開展實驗，並總結此次任務成果。接下來，將擇機發射「神舟二十二號」承接下一階段的載人任務，持續推進中國太空站的建設與長期運作。