大陸 大陸焦點 特派現場

影/首次帶「4隻太空鼠」出征！　陸神舟21號昨深夜23:44圓滿發射　

記者任以芳／酒泉衛星基地報導

大陸神舟十七號昨10月31日瞄準北京時間深夜23時44分點火發射，《東森新媒體ETtoday》記者前往酒泉衛星發射基地地採訪，搭載神舟二十一號載人飛船的長征二號F遙二十一運載火箭在預定時間「順利點火發射」，約10分鐘後（580秒後），飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，並且於發射後3.5小時，準時與空間站組合體進行自主快速交會對接，成功縮短3小時等待時間。另外，神舟二十一號也「首次」執行新任務，帶著4隻「太空鼠」展開為期180天生命科學實驗，這也象徵大陸航天發展再次突破。

▲▼酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

▲▼酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

▲酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

隨著神舟20號半年任務即將圓滿達成，今天即將開啟交接任務，瞄准北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。神舟二十一號飛行乘組由航天駕駛員張陸、飛行工程師武飛、載荷專家張洪章組成。

其中，太空人（陸稱航天員）張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，身為資深老將擔任神舟二十一號指令長，新成員武飛和張洪章均來自於大陸第三批航天員，是「首次」執行飛行任務。

▲▼酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

▲神舟21號載人飛船約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射圓滿成功。（圖／記者任以芳攝）

今天火箭點火發射的時間是深夜十一點四十四分，酒泉衛星基地中心氣溫已經是零度，十分寒冷，現場民眾依舊十分興奮，等到10秒倒數階段，數到1時，所有人期待「0號指揮員」下達「點火」指令，接著長征二號F遙二十一運載火箭伴隨著一團烈焰垂直騰空而起，火箭起飛重量約500噸，90%都是液體燃料的重量。

大約12秒後，黑夜裡帶著火光的火箭不再垂直向上飛行，透過火光可見火箭拐一個彎，此刻是沿著地球的傾斜度來飛行，可以節省燃料，也是「程序轉彎」。

飛行120秒左右，逃逸塔與火箭分離，高空逃逸發動機等將繼續為太空人護航。飛行到152秒左右，四個助推器將耗盡燃料，同時與火箭主體脫離，讓火箭繼續前行。最後，580秒左右，二級火箭與飛船完成船箭分離。飛船進入目標軌道，火箭任務圓滿完成。

根據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年 10月31日23時44分，搭載神舟二十一號載人飛船的長征二號F遙二十一運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

大陸官媒《新華社》今（1日）凌晨三點二十五分發出快訊，「神舟二十一號載人飛船成功對接空間站天和核心艙。」這也表示神舟二十一號航天員乘組將與神舟二十號航天員乘組進行在軌輪換。

此前，神舟十二號至神舟二十號載人飛船均採用6.5小時交會對接方案，這次飛行任務「首次」縮短3小時等待時間。中國載人航天工程辦公室高級工程師周亞強表示，從以往6至6.5小時的對接流程大幅縮短至3.5小時，「不僅提升了太空人進駐效率，也降低長時間待機帶來的風險。」

▲▼神舟21號帶4隻「太空鼠」升空，之後也會隨著太空船返回地球，做進一步的科學研究。（圖／翻攝自央視）

▲神舟21號帶4隻「太空鼠」升空，之後也會隨著太空船返回地球，做進一步的科學研究。（圖／翻攝自央視）

這次神舟二十一號還有一項重大突破，「首次」攜帶「兩雄兩雌」嚙齒類哺乳小鼠上太空，因為‌小鼠與人類基因相似度達85%，生命實驗結果可推演人類生理響應，實現密閉環境下哺乳動物長期存活監測技術，為未來深空探測積累經驗。‌‌

這4隻「太空鼠」也不是隨便挑選上太空，先前經歷許多嚴格挑選，體力、耐力與智力都得兼具。比如小鼠第一關是旋轉加速棒，小鼠要想不掉下去，必須牢抓超過110秒才過關。

體能過了，接著是耐力，通過二維小鼠旋轉儀，當於太空神「轉椅訓練」，小鼠進入離心管「天旋地轉」，從每次30秒到最後2分鐘，幫小鼠提前適應「太空暈車」。

▲▼神舟21號帶4隻「太空鼠」升空，之後也會隨著太空船返回地球，做進一步的科學研究。（圖／翻攝自央視）

▲神舟21號帶4隻「太空鼠」接受嚴格魔鬼訓練與篩選。（圖／翻攝自央視）

小鼠必須測試平衡感、走迷宮挑戰訓練空間感，甚至還要半吊在空中測試「心態指數」，如果沒有掙扎，直接懸在空中直接淘汰，代表心態不夠強大。小鼠如果拼命掙扎，才符合要強生命力的資格，通過重重考驗，最終選出4隻小老鼠上太空，成為大陸「首批」動物太空員。

小鼠被送入中國空間站，約半年時間的在軌任務中，接受連續影像監測，觀察其在失重、密閉及輻射等空間特殊環境下的行為模式與生理反應。研究團隊將通過多維度視頻與數據記錄，探索小鼠在太空中可能出現的應激反應、適應性變化，並進一步掌握哺乳動物在微重力條件下的飼養與監測核心技術。

由於小鼠是國際公認的模式動物，與人類基因同源性高、體型小、繁殖週期短且易於進行基因編輯，是研究生命體在特殊環境下生理、病理變化的理想對象。「包括美國、日本等國家在國際空間站的相關實驗，也多以小鼠為核心研究對象，是很常見實驗。」

▲▼酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

▲神舟21號載人飛船點火發射瞬間。（圖／記者任以芳攝）

此外，神舟二十一號即將執行與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成空間站碎片防護裝置安裝，以及艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。

資料顯示，大陸2025年載人航天發射任務圓滿收官。此次任務是工程進入空間站應用與發展階段的第6次載人飛行任務，也是工程立項實施以來的第37次發射任務。截至目前，已有28名航天員、44人次進入太空執行飛行任務。此次任務也是長征系列運載火箭的第604次飛行、神舟載人飛船的第21次飛行。

