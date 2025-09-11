　
日本8旬嬤為「太空人男友」掏錢買氧氣　遭騙走百萬日圓

▲太空人1。（圖／取自免費圖pixabay）

▲詐騙集團成員利用「太空人」的虛假身分與情感弱點，騙取受害婦人的金錢。（圖／取自免費圖pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

網路交友潛藏風險，一不小心就可能落入詐騙陷阱。日本北海道札幌一名80多歲的獨居婦人，在社群媒體上認識一名自稱是「太空人」的男子，對方聲稱在外太空執行任務時太空船受損，氧氣燃料不足，急需現金購買「氧氣」，聽起來很荒謬，婦人卻對此深信不疑，在短短一個半月內，陸續匯出多筆現金給對方，直到家人發現異狀才報警。

根據《北海道放送》報導，這名婦人自7月中旬透過社群媒體與男子結識後，兩人便頻繁互動，在這段交流過程中，婦人逐漸對他產生好感，因此沒有懷疑對方的說詞。當這名謊稱「太空人」的男子告訴她，自己的太空船遭受攻擊、氧氣即將用盡，需要購買氧氣來維持生命時，婦人信以為真，並在8月30日前，依照男子指示，先後於5間便利商店購買了約100萬日圓（約新台幣20萬元）的電子貨幣。

婦人把情況告訴家人後，才意識到自己可能受騙，隨即向警方求助，這起事件也因此曝光。目前日本警方已將此案列為「戀愛詐騙」進行偵辦，同時提醒民眾，若遇到有人透過網路或社群平台提出金錢援助要求，尤其涉及購買電子貨幣或匯款時，務必提高警覺，以保障自身財產安全。

09/10 全台詐欺最新數據

太空人詐騙戀愛詐騙網路交友

