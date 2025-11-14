臉被抓爛！日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨　回憶生死瞬間：沒時間害怕

記者張方瑀／綜合報導

日本新潟縣新發田市12日上午再度傳出熊襲擊事件，一名80歲獵友會成員在農道上遭到狂亂黑熊撲咬，臉部被咬到鼻骨折裂。儘管鮮血直流、疼痛難耐，他仍在千鈞一髮之際強撐著把子彈塞進槍裡，成功反擊將熊當場擊斃。事後回憶那一刻，他坦言「牠突然就咬上來了」，連害怕的時間都沒有。

根據《新潟放送》報導，這起攻擊發生在新發田市二本木，一旁農道地面還留著疑似熊的腳印與血跡。警方表示，當天上午7時許接獲報案，指出市內押廻地區發現熊糞與柿子樹遭抓痕破壞。

獵友會與市府人員隨即展開搜尋，直到上午9時30分左右，這名男性率先在路旁看到熊的身影，而他為了搶先卡位下車部署，沒想到熊突然竄出並直接撲向他，只能在瞬間硬接下攻擊，「下車時雖然拿著槍，但裡面沒有裝子彈，也完全不是能射擊的狀態。」

他回憶，被熊咬住臉部、鼻樑遭到咬斷，但仍死命抓著槍，「牠已經完全陷入恐慌，我沒有覺得害怕，只想著不管怎樣都得把牠除掉。」

他在受傷的情況下硬撐著裝彈，最終開槍擊斃這頭約150公分長的成熊。男子妻子心有餘悸表示，「心臟跳得好快，完全說不出話來，只覺得他能活著回來真是太好了。」

新發田市近日熊出沒頻繁，就在前一天（11日），當地也才以「緊急銃獵」方式獵殺一頭闖入市區的熊。警消提醒，近期活動範圍重疊風險升高，民眾務必提高警覺。