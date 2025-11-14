　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗「存亡危機」強悍挺台發言　前首相石破茂無奈發聲

▲▼前日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲前日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本前首相石破茂日前在廣播節目，針對現任首相高市早苗在眾議院質詢時談及「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的答覆提出質疑。石破茂指出，歷屆日本政府一直避免針對台灣情勢作出「若發生某情況就等於日本有事」的明確斷定，而高市此次表述已接近把台灣情勢視為日本危機。

根據日媒《產經新聞》、《每日新聞》，石破茂昨（13）日晚間出席TBS電台廣播節目「荻上チキ・Session」接受訪談，談及高市早苗7日在眾議院回覆質詢時，提到若中國以軍艦實施海上封鎖、並對前往協助的美軍行使武力，則可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

對此，石破茂強調，中國恪守台灣問題為內政問題之立場，因此歷屆日本政府從未就台灣議題明確下定論，「歷屆政府都曾迴避表態『這種情況就是這樣』」。

石破茂表示，「高市首相的說法，其實已經相當接近『台灣有事，就是日本有事』，然而國家安全判斷必須依靠當下狀況而定，並非是預設哪些情境會自動引發出動防衛。」

▼石破茂針對「台灣有事」相關討論，從第42分08秒鐘開始。

他指出，高市的說法已「相當接近『台灣有事就是日本有事』」，但國家安全判斷必須依當下狀況而定，而非預設哪些情境會自動引發防衛出動。他強調，國家安全判斷應依具體情況綜合評估，「逐一列舉各種情況並加以限定，並不會帶來提升遏阻能力的效果」。

另一方面，高市早苗7日也在國會多次重申，日本政府期盼台灣問題能以和平方式解決。

日本網友留言表示，「拜託石破茂別再發言了，請你和鳩山由紀夫一起退出政治舞台吧」、「就是因為日本至今對中國採取曖昧不明的態度，才會被中國牽著走。當領海、領空被侵犯時只會喊『感到遺憾』，當石破你在任首相時卻什麼都沒有做，因此我認為你無權置喙」。

也有其他網友回應，「並不是要我們向台灣展開人道協助，而是一旦台灣海峽遭到封鎖，那麼石油的供給就會出問題，一旦海上運輸線受到限縮，那麼對身為海洋國家的日本而言就會造成極大影響。」

11/12 全台詐欺最新數據

日韓要聞台灣有事高市早苗石破茂日本

