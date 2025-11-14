沈伯洋赴德稱不畏懼中共　國台辦：台獨提早滅亡！多行不義必自斃

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨沈伯洋大陸以涉「分裂國家罪」立案調查，研擬發出全球性的紅色通緝令。不過，沈伯洋12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（14日）用「多行不義必自斃」來回應沈伯洋，並且強調在「台獨」路上越瘋狂，只會提早滅亡，下場是「正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場。」

陳斌華表示，「台獨」分子已日暮西山、窮途末路。沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼祟祟、自導自演竄訪鬧劇，恰恰暴露了其對懲「獨」利劍高懸的內心慌張。

陳斌華強調，「多行不義必自斃，『台獨』分子在『台獨』絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場。」

大陸官方對沈伯洋採取立案調查，甚至研擬「全球抓捕」。大陸國台辦本周三舉行記者會，針對沈案再次指出罪證稱，陳斌華國首先說，「分裂國家是嚴重的犯罪行為。」

陳斌華表示沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是落實《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華強調，「對於沈伯洋這種破壞兩岸關係、分裂國家的『台獨」頑固分子，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

對於大陸官方的立案調查，沈伯洋依舊不畏懼，12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。

沈伯洋今14日返國後，面對媒體詢問「會不會怕追捕？」沈伯洋受訪時表示，剛剛大概七點多到台北，這次算是很快速去德國聽證，以中國反應看起來，他們認為被突襲了，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易。