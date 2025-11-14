　
國際

日本駐中大使怒斥「斬首說」　要求中國妥善處置

▲▼日本駐中國大使金杉憲治。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本駐中國大使金杉憲治。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」一說，引發中國強烈反彈。中國外交部副部長孫衛東13日更緊急召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市的發言提出嚴正抗議。然而，會面中金杉也不留情地反擊，強烈譴責中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上發表「把你骯髒的頭砍下來」等字眼，要求中方採取適切處置。

根據《產經新聞》報導，中國外交部14日公布會面內容，指責高市的答辯嚴重破壞中日關係的政治基礎，並稱其「深深傷害中國人民感情，14億中國人民絕不會允許」。

孫衛東批評，高市早苗相關言論是對台灣議題的「露骨挑釁」，並強調台灣問題為核心利益中的核心，是不能觸碰的紅線。

根據日本駐中國大使館說法，金杉在會面中向中方詳細說明高市答辯的原意以及日本政府的立場，並對中方的指控提出反駁。

同時，金杉也針對薛劍日前在X上以激烈字眼批評高市一事，表達強烈不滿，認為這是「極度不適當的發言」，並嚴正要求中方妥善處理。不過，中國外交部發布的官方聲明，並未提及雙方針對薛劍貼文的對話內容。

►美國不評論高市「台灣有事」發言　重申反對片面改變現狀立場
►高市早苗「台灣有事」發言惹怒北京　日政府重申台海和平重要性
►連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

11/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣有事高市早苗駐中大使金杉憲治

