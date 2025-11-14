堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

▲堰塞湖的潰決與隱憂是整個國家防災治理能力的重大考驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

鳳凰颱風警報11月13日晚八時半才剛解除，短短不到數小時，農業部14日清晨緊急通報「無人機空拍發現馬太鞍溪新增堰塞湖」，對光復、鳳林、萬榮的鄉親而言，堰塞湖仍在、紅色警戒未解除，便意味生活始終被懸掛在一顆不定時炸彈。以馬太鞍溪再度溢流造成萬榮鄉明利村淹水為例，印證堰塞湖的潰決與隱憂，已不僅僅是地質或水利問題，而是整個國家防災治理能力的重大考驗。

依據農業部林業及自然保育署馬太鞍溪堰塞湖緊急通報指出，11月13日清晨6時30分，無人機空拍發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方300公尺處新增一處堰塞湖，研判於凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道所致。上午7時監測資料，新增堰塞湖水位高程990公尺，蓄水量32萬噸，粗估每小時入流量8萬噸。預估滿水位水位高程1000 公尺、蓄水面積7.6公頃、蓄水量100萬噸，預估下午四時可能蓄滿溢流。

通報單還分析說明及應注意事項，中央提到的兩個重點：

1、鳳凰颱風期間河道淤積、流路改變目前仍不穩定，且光復臨時堤防基礎部分掏刷，建議馬太鞍溪南岸（含下游阿陶莫聚落）維持目前警戒範圍。

2、明利村上游堤防末端缺口僅完成初步封堵，遭遇較大流量仍可能破壞，建議考慮鳳凰颱風期間最大淹水範圍作為警戒範圍。

綜上，中央通報還指示兩點事項：

1、經評估11/13下午16:00前會溢流，建請持續維持紅色警戒，警戒區域除原範圍外，另增加鳳凰颱風期間萬榮鄉明利村受災範圍，請下游包括萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等警戒範圍民眾，持續配合政府疏散、撤離及收容等避難作業，民眾應該遠離河道。

2、請水利署河道搶險作業人員應隨時注意水位高度，緊急時機具人員應儘速遠離河道至高處避險。

為了確保鄉親生命及財產安全，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等公所接獲中央和地方政府的同步指示，都要求儘早加強應變處置，卻引來網路炒作，和惡意帶風向。嚴格來說，真的大可不必，中央和地方皆是出於善意而做出處置。結果事實證明，新堰塞湖不但提早在下午二時半溢流，而非預估下午四時可能蓄滿溢流。

換言之，馬太鞍堰塞湖只要還在，住在沿岸兩側鄉親隱憂都在。我們從災民角度來看，堰塞湖若未能徹底解決，就等同於地方永遠無法安居，更不可能安心穩 定生活，更別談到投資或規劃未來。在颱風警報和堰塞湖紅色警戒，這種心理精神壓力如影隨行，居民時時刻刻必須準備帶著細軟逃難，更遑論安身立命。

花蓮縣政府鄭重呼籲，面對極端氣候下的複合式災害挑戰，中央與地方、政府與鄉親，必須以更謙卑與敬畏自然之心，共同正視堰塞湖的防災治理。颱風、地震、土石流與堰塞湖的連鎖衝擊，不僅是水利或工程課題，更攸關國土安全、人民居住與環境永續。唯有以科學態度結合社區防災力量，徹底排除堰塞湖隱患，萬榮、鳳林和光復災區方能真正恢復安定，讓居民重拾信心，安心生活、重建家園，與山河共生、與自然共榮。