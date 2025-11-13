堰塞湖提前溢流！再淹明利村　災民無奈喊「吃心臟病藥」：堅強一下

▲花蓮馬太鞍溪新堰塞湖提早溢流，明利村再次漫淹。（圖／民眾提供，下同）

文／中央社

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪新堰塞湖於下午1時許溢流，第一波洪峰1時40分抵達下游，推估因壩體不穩定，提早溢流，且再度流進萬榮鄉明利村，災民無奈看著房子再度泡水。

林業保育署花蓮分署長黃群策說明，新堰塞湖壩高40公尺，滿水位約100萬噸，原預估下午4時會溢流，在光復工作站設3組人員觀察水情，下午1時許發現有第一批水往下沖，並於1時40分抵達下游。

黃群策說，推估因壩體不穩定，導致提早溢流，因山區天候不佳，無法出動空拍機勘查，實際水量待評估。

在萬榮鄉明利村避難的丁姓民眾說，本來還在疏散撤離住戶，感覺「水流聲音變得很大」，看到溪邊很多大型機具在移動，到高處看發現溪水變大，懷疑是提早溢流。

明利村劉姓災民說，這陣子被堰塞湖搞得心很亂，這幾天被撤離很受不了，「都在吃心臟病的藥，讓心臟堅強一下」，面對大自然災情，水的走向難以預估，只能做好心理準備。

經濟部水利署今天清晨完成明利村進水點封堵工作，新堰塞湖溢流後，下午2時明利村內再度出現溪水。災民看著好不容易露出的房子再度泡水，無奈表示，說好圍堵完成怎麼又進水。

▲溢流畫面相當驚人。（圖／林業署花蓮分署提供）