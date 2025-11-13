　
地方 地方焦點

颱風剛走！賴瑞隆換上志工背心致敬無名英雄　挺進三民區助清理家園

▲▼ 高雄,賴瑞隆,颱風,志工,環境,市長,初選,三民區。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲高雄市立委賴瑞隆於13日一早，換上巡守隊志工背心，與社區巡守隊並肩清掃街道、清除積水容器，帶頭恢復市容。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書，下同）

政治中心／綜合報導

鳳凰颱風昨日晚上登陸屏東恆春後，迅速減為熱帶性低氣壓，但仍對台灣部分地區帶來驚人的瞬間降雨，所幸高雄並無傳出重大災情，但高雄三民區仍可見滿地落葉與積水。立委賴瑞隆13日一早換上巡守隊志工背心，與社區巡守隊並肩清掃街道、清除積水容器，帶頭恢復市容。民眾驚訝直呼「真的是本人！」，現場氣氛溫馨又勵志，展現風災後的高雄韌性。

對於來到三民區灣勝里，與巡守隊一同清理家園，清掃落葉及清除積水容器，希望快速恢復市容景觀，賴瑞隆表示，市容除了靠市民朋友的維持外，更重要的是清潔隊員、巡守隊志工等，每日辛勤的維持環境整潔，讓我們擁有乾淨、安心的市容環境，藉此向環境的無名英雄們致敬。

賴瑞隆說，高雄市清潔隊員不到5千人，要維持大高雄的環境不容易，感謝里鄰長、社區所組成的巡守隊，協助社區資源回收、街道認養、公園維護、河川巡視、溝渠清疏等維護環境，成為市容維持強力的後盾。賴瑞隆巡檢過程中，除了瞭解巡守隊日常工作內容，更透過徒步巡視鄰里，了解市民生活需求及環境。

▲▼ 高雄,賴瑞隆,颱風,志工,環境,市長,初選,三民區。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

▲▼ 高雄,賴瑞隆,颱風,志工,環境,市長,初選,三民區。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆強調，里長及巡守隊平時默默付出，維護城市整潔及安全，是政府重要的支持，未來也會更盡力爭取相關志工服務的權益，讓守護高雄環境的無名英雄更有保障，也讓高雄家園更好。

賴瑞隆現場沿路協助維護社區環境，也不斷提醒民眾自主巡查戶內外環境。在灣勝里里長陳金櫃的帶隊下，賴瑞隆與近20位巡守隊志工共同巡檢環境，撿拾落葉枯枝，並手動清除積水容器。許多民眾見到賴瑞隆在清理鄰里環境，都直呼不可思議，再三確認是否為本人。更有熱情市民從家中出來打招呼，賴瑞隆也與民眾熱烈互動。

▲▼ 高雄,賴瑞隆,颱風,志工,環境,市長,初選,三民區。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

高雄賴瑞隆颱風志工環境市長初選三民區

