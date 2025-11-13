停班課標準多年未改「東北季風就達標」　鄭明典：應有更合理準則

▲颱風來襲時是否停班課一向是爭議話題。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

每次一有颱風，是否停班停課都會引發爭議。前氣象局長鄭明典今（13日）表示，停班課標準訂定之後基本上沒再做調整，但濱海空曠地區在冬季一般東北季風情況，就可能達標。也因此，他認為濱海測站資料的使用，在決定停班課時應該有一些更合理而且明確的準則。

「颱風天，停止上班上課的基準問題！」鄭明典在臉書指出，其實沒多少年以前，颱風風雨的校驗只侷限在少數的「代表站」，直到鄉鎮預報作業啟動後，才逐漸擴大資料取用範圍；關鍵是，停班停課標準行之有年，訂定之後基本上沒再做調整。

他說，由於取用資料越來越多，尤其最近幾年，氣象署努力在西部濱海地區加設自動氣象站，風速觀測代表性有很大的變化，「在濱海空曠地區的測站，冬季一般東北季風情況，就可能達到平均風7級或陣風10級的停班停課標準，但是那樣的情況，通常不太影響在地人的日常活動。」

也因此，鄭明典進一步表示，「感覺，對於濱海測站資料的使用，在決定停班停課時應該有一些更合理而且明確的準則！」

現行《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。