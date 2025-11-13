王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

▲民進黨立委王義川。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議會12日審議北市府送交議會的新壽解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」。民進黨立委王義川卻質疑，市政府以X元賠給A廠商，解約，不用招標直接指定給B廠商，沒有圖利或違反法令的問題？對此，媒體人黃揚明今（13日）表示，全台灣大概只有王義川會在輝達順利落腳之際，拿「圖利」大帽子來打，不愧是讓蔣萬安、張善政都害怕的男人。

王義川12日發文表示，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標。經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約，市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府市議會都拍拍手！

王義川質疑，上面那些ABXY都可以這麼隨性？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？

王義川說，有沒有公務員覺得如果是你，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣！該篇貼文雖未點名輝達與新壽，仍有網友不滿湧入留言「把輝達趕走成為台灣歷史上的人」、「民進黨頭殼壞了想去動輝達」、「真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳了」、「抓蔣萬安去關叫輝達滾，這樣爽了嗎」。

對此，黃揚明表示，不愧是「川伯連線」的大將，全台灣大概只有王義川會在新壽與北市成功解約，讓輝達順利落腳之際，拿「圖利」大帽子來打。

黃揚明直言，不愧是讓蔣萬安、張善政都害怕的男人。

▼政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）