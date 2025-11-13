賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋　徐巧芯轟：乾脆把總統讓給韓做

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜則回應，自己生病讓別人吃藥，呼籲廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力，解決問題。對此，國民黨立委徐巧芯今（13日）表示，賴清德這種巨嬰發言，根本一而再，再而三，開口閉口都是韓國瑜管，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做！

徐巧芯表示，賴清德總統可不可以自己Lion up，不要什麼事都牽拖隔壁老韓？沈伯洋被對岸通緝，起因是台獨立場，這關韓國瑜什麼事？難道是韓國瑜叫沈伯洋主張台獨嗎？主張台獨的是貴黨，騙票的時候什麼都敢講，出事了就轉嫁給別人，到底誰是民進黨主席？

徐巧芯表示，這還不是最離譜的，賴清德自己是總統，軍警情治一把抓，要保護沈伯洋，就只有賴有能力，韓國瑜是要怎樣保護沈伯洋，派出兩棚鋼鐵韓粉，去當沈伯洋御林軍嗎？

徐巧芯批評，賴清德這種巨嬰發言，根本一而再，再而三，都不會不好意思，早先國會改革、今年中央政府總預算爭議，明明都是民進黨、行政院昨是今非，賴清德就是始作俑者，但開口閉口都是韓國瑜要管，韓國瑜要協調，韓國瑜要怎樣怎樣，如果賴清德什麼都要韓國瑜來做，乾脆把總統讓給韓國瑜做！




