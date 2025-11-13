王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎





▲民進黨立委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市議會12日審議北市府送交議會的新壽解約金內容，朝野黨團一致通過，民進黨團還高喊「支持輝達、儘速簽約」。民進黨立委王義川卻質疑，沒有圖利或違反法令的問題？對此，國民黨台北市議員張斯綱今（13日）表示，王義川要不要先問問吳思瑤、沈伯洋這些潛在民進黨台北市長候選人們，同意嗎？倘若同意，就請大方把「反對輝達落腳北士科」當成政見大力宣傳，這樣只會打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸。

張斯綱表示，王義川質疑北市府與輝達合作案「圖利」？不愧是憨川大立委，這招讓自己看得哈哈大笑。首先，早就料到民進黨會有這一招，所以蔣市府在今年7月就發函詢問內政部，經內政部「同意」可自訂辦法設定地上權讓輝達進駐北士科。

張斯綱表示，況且昨天北市議會不分黨派通過市府提案和新壽解約案備查，連民進黨議員都喊「支持輝達、盡速簽約」。

張斯綱說，王義川要不要先問問，自家內政部和民進黨的北市議員們，他們支持市府和輝達簽約，是不是也「圖利」？同時也要問問吳思瑤、沈伯洋這些潛在的民進黨台北市長候選人們，同意王義川的圖利說嗎？倘若同意，就請大方把「反對輝達落腳北士科」當成競選政見大力宣傳！

張斯綱認為，當大家都在為台灣爭取AI產業鏈落地時，若還在用政治口水看經濟投資，那真正被「圖利」的，恐怕是王義川自己的選舉話題，而不是城市發展。

最後，張斯綱批評，這樣沒有遠見，只會出張嘴打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸。

▼張斯綱批評王義川。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）