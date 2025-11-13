沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

▲吳怡農陪同許智傑登記初選。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026黨內初選登記期間，綠委許智傑今（13日）上午在立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農及高雄跨派系多位議員陪同下，到民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。媒體也關心台北市長選情，對於綠委沈伯洋、閣揆卓榮泰、副院長鄭麗君都被點名有實力投入台北市長選戰，吳怡農回應，期待有意為台北市民服務的人儘早表態，在如此艱困的選區要推出人選，唯有透過公開競爭、透明的民調，才有可能推出最有勝算的候選人。

對於沈伯洋也被點名，吳怡農強調，民進黨從創黨那天就推動民主進步的價值，初選就是這個價值的延伸，目前高雄這個程序相當可貴，在台北如此艱困的地方，期待有意為台北市民服務的人儘早表態，我們可以公開交換意見、彼此激勵，透過公平競爭找出最強候選人。

另外，有黨內聲音指出，台北應該派總統、院長級人物，更點名閣揆卓榮泰、副院長鄭麗君等人，吳怡農則表示，民進黨最核心價值就是推動民主進步，在如此艱困的選區要推出人選，唯有透過公開競爭、透明的民調，才有可能推出最有勝算的候選人，不管背景、經驗，相信只要有意為台北市民服務，都應該盡早表態。

而有媒體詢問，另一被點名有實力參選台北市的立委王世堅，近期籌組年輕社群團隊。吳怡農指出，相信所有政治人物都知道，社群經營很重要，這是跟社會大眾直接溝通的有效方式，很多辦公室都朝這方向發展。

吳怡農表示，自己也有推出一系列短影音，透過深度對話、議題探討，讓市民朋友更了解城市治理、國家韌性，建立社會更強大的共識，選舉過程中，社會支持是最強的後盾。

至於王義川近日質疑北市府解約涉及圖利，吳怡農認為，招商一定是以市民最大利益優先，過程公開透明是最核心原則，解約過程公開透明也受到台北市議會支持，下一步就是重新招標，任何廠商願意來台北投資，市府都應該全力支持，高雄市過去半年已經超過五百億招商成果，不管觀光、招商，高雄都相當積極，也希望透過合作把這股衝勁帶到台北。