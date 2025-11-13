大陣仗！吳怡農、多位高雄議員陪同登記初選　許智傑：我是最大公約數

▲許智傑登記初選。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026黨內初選登記期間，綠委許智傑今（13日）上午在立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農及高雄跨派系多位議員陪同下，到民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選。許智傑表示，相信自己是黨內最大公約數，且他也是唯一有民選首長經驗的人，用行動、能力、經驗證明許智傑是最適合人選，相信也會是最後出線的。

許智傑今至民進黨中央登記參加高雄市長黨內初選，立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農、高雄市議員新潮流簡煥宗、湯詠瑜、邱俊憲、何權峰、湧言會林智鴻、正國會陳慧文、黃文志、無黨籍議員張博洋等人也都陪同出席。

許智傑受訪時表示，希望全台灣團結一致、創造共贏，北北基、南高屏都是大生活圈，將來可以互相學習、交流、合作，今天也是跨派系、跨黨派議員們到場，希望將來高雄的選舉可以團結一致，贏得最後選舉。之後也會規劃大造勢活動。因為颱風，到今天才登記，所幸天佑高雄，目前沒什麼災害，颱風過後，所以選在這個時間邀請大家一起登記。

吳怡農也指出，許智傑是他的好友，聽到許智傑今天要登記，很開心可以陪同，許智傑過去不管是擔任鳳山市長還是立委，每天都在為高雄市民服務，今天他透過黨這麼好的機制參選，一定要來加油，過去都有對市政、防衛韌性的範疇討論、交流，特別縣在颱風天顯得更重要，南到北連線，不只政策交流、良性競爭，更讓台灣社會安全更到位。

吳怡農表示，今天很開心為許智傑加油，接下來黨內初選絕對是硬仗，這也是必要的，透過良性競爭、黨內友誼賽，才能推出最好的先發球員。

而日前一份高雄初選民調中，賴瑞隆、邱議瑩在領先位置，外界解讀未來可能是「賴邱之爭」，高雄市長陳其邁受訪時則表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。對此，許智傑表示，小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠做的。今天有這麼多好朋友一起支持，競選總部成立時，其他三位初選對手也都有祝賀，相信自己是黨內最大公約數，包含政治人物、基層團體。

許智傑認為，自己也當過鳳山市長，是唯一有民選首長經驗的人，未來要如何讓高雄整合更好、發展更好。還有高雄的債務，陳其邁現在是0舉債、還了200多億，自己在鳳山市長任內也是0舉債且有還債紀錄，大家都可以去查，用行動、能力、經驗證明許智傑是最適合人選，相信也會是最後出線的，會團結一致，不管哪個黨派，都會團結獲得最後勝利。