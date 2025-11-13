　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭大陸公安懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

▲閩南狼、八炯。（圖／記者林敬旻攝）

▲閩南狼(左)、八炯(右)。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大陸福建省泉州市公安局今（13日）發布最新懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索」，並且開出台幣百萬元懸賞金。對此，八炯回應，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了」，並配上笑臉表情符號。閩南郎則表示，「風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在」。

大陸泉州公安今發布懸賞通告，附上網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）照片、台灣身份個資，並且有泉州市公安局的印章，附上舉報電話，並且說明兩人涉嫌罪行。

通告內文則指出，我局工作掌握，台灣網紅溫子渝（網名「八炯」、陳柏源（網名「閩南狼」）長期在境外社交平台大量發佈、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑祖國大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫凶，造成惡劣影響。

通告指出，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。「為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。」

通告強調，「對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」

對此，八炯回應，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」，並配上笑臉表情符號。

閩南郎則表示，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。

▼八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告 。（圖／翻攝 泉州公安局）

▲▼八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告 。（圖／翻攝 泉州公安局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中90歲嬤吃稀飯噎到　倒床上當場身亡
蘋果賣一塊布「要7790元」！　網狂吐槽：擦盤子用的
男友每30分鐘就想大便「曝偷情真相」！　袁艾菲：以為他腸躁
韓媒也傻眼！　狠批樂天桃猿「荒唐的吝嗇球團」
快訊／13:29規模4.2地震　6縣市有感
快訊／新北某國小意外　7歲童手指被夾斷
曾紅遍全台！「滿堂紅」涉詐騙洗錢　跌落神壇關鍵曝
快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報
堰塞湖溢流19死5失蹤　徐榛蔚首度道歉：責無旁貸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

M1A2T戰車缺BMS系統「靠聲音指揮」　演訓出現「3台打同一目標」

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音等紅色平台

遭大陸公安懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉：責無旁貸

民進黨團熱舞宣傳345億全民福利　笑喊通過邀「福利熊」顧立雄跳

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

全國每日廚餘1779噸　卓榮泰指示環境部協調各縣市支援廚餘去化

M1A2T戰車缺BMS系統「靠聲音指揮」　演訓出現「3台打同一目標」

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音等紅色平台

遭大陸公安懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

禁運禁宰15天多出39萬頭毛豬　卓榮泰指示農業部穩定產銷供需

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉：責無旁貸

民進黨團熱舞宣傳345億全民福利　笑喊通過邀「福利熊」顧立雄跳

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

前副閣揆：台灣必須拒絕美國的需索　10至17兆鉅資是好幾代人積蓄

簡嫚書《人浮於愛》演恐怖情人引熱議　認了：精神療養院壓力最大

定調「芬普尼蛋是個案」遭藍綠炮轟　食藥署長認：是推論

糖尿病患心衰風險增50%　醫示警「5個前期徵兆」：超容易被忽視

吊車大王主動出擊！2小山貓+1怪手已裝車　前往宜蘭蘇澳救災

快訊／台中90歲阿嬤吃稀飯噎到　倒床上無呼吸心跳當場身亡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵！2車主心痛傻眼　體恤救災未報案求償

瘋傳遭《好運來》賜死！　賴慧如坦承休息「轉換身分」

7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用

香港直擊／殺手鄭進灣沒死！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多

鄰居門前縱火嗆「這罐95送你們去死」　認罪盼減刑法官狠打臉

【居然是倒車入庫】原來花園鰻是自己倒退鑽進沙裡的啦XD

政治熱門新聞

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

軍方壓壞2車　卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台

不畏中共全球通緝！　沈伯洋現身德國

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

AIT與鄭麗文會談內容曝光　谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

傳美對台關稅開價「介於日韓之間」　台美關稅磋商進度曝

邱毅示警：大陸已摸清沈伯洋底細加大打擊　相關醜聞很快會出現

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

王義川質疑北市府涉圖利　游淑慧嗆眼紅找碴：這樣的人選桃園市長？

國台辦稱只能用「中國台北」參與APEC　外交部嚴厲駁斥

曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

更多熱門

相關新聞

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

中共揚言發布全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，今（13日）又針對網紅八炯、閩南狼立案調查。對此，民進黨立委林岱樺認為，這顯示中國對台的介入已經遍及全民，因此提出3點具體反制行動，包括立法院秘密會議需簽保密協議、政府必要時下架抖音等紅色平台以及盡速通過國安十法。

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋　徐巧芯轟：乾脆把總統讓給韓做

賴清德點名韓國瑜聲援沈伯洋　徐巧芯轟：乾脆把總統讓給韓做

蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

蕭美琴力挺沈伯洋：台灣人正直勇敢　不會退縮、不會沉默

改由幕僚團隊代為初選登記　林岱樺留高雄勘災：這才是民眾關心的事

改由幕僚團隊代為初選登記　林岱樺留高雄勘災：這才是民眾關心的事

關鍵字：

八炯閩南郎中國懸賞沈伯洋民進黨

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

最難交到知心好友星座Top 3

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面