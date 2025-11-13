遭大陸公安懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

▲閩南狼(左)、八炯(右)。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大陸福建省泉州市公安局今（13日）發布最新懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索」，並且開出台幣百萬元懸賞金。對此，八炯回應，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了」，並配上笑臉表情符號。閩南郎則表示，「風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在」。

大陸泉州公安今發布懸賞通告，附上網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）照片、台灣身份個資，並且有泉州市公安局的印章，附上舉報電話，並且說明兩人涉嫌罪行。

通告內文則指出，我局工作掌握，台灣網紅溫子渝（網名「八炯」、陳柏源（網名「閩南狼」）長期在境外社交平台大量發佈、傳播「反中抗中」、煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑祖國大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當「台獨」打手、幫凶，造成惡劣影響。

通告指出，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家罪。「為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，我局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。」

通告強調，「對包庇在逃人員的，將依法追究法律責任。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。」

對此，八炯回應，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」，並配上笑臉表情符號。

閩南郎則表示，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。

▼八炯、閩南狼遭到大陸公安懸賞公告 。（圖／翻攝 泉州公安局）