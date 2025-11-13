清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

▲台南鎮轅境土地公廟12日清晨遭男子灑滿香灰，五分局警方線查獲1名年約50多歲黃姓男子，訊後依毀損罪嫌函送法辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區鎮轅境土地公廟12日清晨傳出異狀，一名男子闖入廟內，竟連續將天公爐內的香灰灑滿廟埕，現場灰濛一片，廟方人員上午發現後報警處理，五分局警方調閱監視器循線鎖定疑酒醉涉案50多歲黃姓男子，經通知到案說明後，全案依毀損罪嫌函送偵辦。

廟方人員表示，事發時間約在凌晨4時58分，當時下著雨，男子掀起上衣蓋頭遮雨後步入廟內，一進門便動手灑灰，整個動作持續數分鐘。直到廟內人員準備開門時，才發現前殿滿地灰燼，花了兩個多小時才清理完畢。廟方痛心指出，男子行為對神明極不敬，因此報警處理，也呼籲其他廟宇提高警覺。

知名民俗專家廖大乙受訪指出，「天公爐是信眾稟報之所，凡事有前兆。」他認為該舉動雖屬不敬，但也可能代表神明有意傳達訊息，「土地公或許要交代什麼，建議廟方請示神明。」廖大乙提醒，擅自灑香灰屬於「觸犯天條」，當事人恐有不良因果。

台南市警五分局北門派出所所長陳東宏指出，警方接獲報案後立即展開調查，經監視影像發現，涉案男子年約50多歲、身形壯碩，凌晨時分進入廟內，持續抓起天公爐香灰往地上灑，行為誇張，還一度跪地拜拜，男子疑似有醉態，起身時差點撲倒，又再度折返灑灰，導致廟前一片狼藉。警方調閱監視器循線鎖定疑酒醉涉案50多歲黃姓男子，經通知到案說明後，全案依毀損罪嫌函送偵辦。