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228連假求財攻略！頭牙「龍抬頭」祈財　盤點10大靈驗土地公廟

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲228連假求財攻略！頭牙「龍抬頭」祈財，十大靈驗土地公廟大公開。（資料照／記者許靖騏攝）

記者王威智／台北報導

今年的「頭牙」適逢3月1日（農曆二月初二），正值「龍抬頭」節氣，也是土地公生日。趁著228連假，不妨到土地公廟參拜，依循傳統習俗誠心祭拜，祈求新的一年平安順遂、財源滾滾。

「龍抬頭」又稱為「春耕節」、「農事節」、「青龍節」或「春龍節」，在農耕社會中象徵蒼龍星宿升起，代表陽氣生發、雨水增多、萬物復甦。民間習俗認為，這一天拜土地公不僅能祈求財運亨通，也有助於事業興旺、生活順遂。因應這一特殊節氣與傳統，全台各大土地公廟預計將湧現大量參拜人潮。

《ETtoday新聞雲》盤點全台10大靈驗土地公廟：
1. 新北烘爐地南山福德宮——以巨型金元寶聞名，適合祈求財運與事業順遂。
2. 南投紫南宮——以發財金借貸聞名，許多信眾在這一天還願或續借。
3. 屏東車城福安宮——南台灣香火鼎盛的土地公廟，吸引大量信徒參拜。
4. 台北松山慈祐宮——當地居民與商家常來此祈求生意興隆。
5. 台中東勢福德祠——據傳相當靈驗，適合祈求事業與家庭和諧。
6. 基隆慶安宮——以庇佑漁民與商人著稱，香火鼎盛。
7. 桃園景福宮——據信能保佑事業順利，信徒絡繹不絕。
8. 嘉義新港奉天宮——為當地重要信仰中心，吸引眾多香客。
9. 台南安平開台福德宮——以歷史悠久聞名，吸引各地信眾前來參拜。
10. 高雄鳳山福德祠——在地信仰中心，適合祈求財運與家庭幸福。

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲「頭牙」迎財運！土地公生日專家建議這樣拜最靈驗，求得一整年的順遂與財運。（資料照／記者許靖騏攝）

「頭牙」迎財運！土地公生日這樣拜最靈驗
農曆二月初二不僅是「龍抬頭」節氣，更是「頭牙」，即土地公的生日，信徒們紛紛前往各大土地公廟祈求財運亨通，特別是生意人與創業者，更不可錯過這個招財納福的吉日。

如何祭拜土地公？
在「頭牙」當天，信眾可準備以下供品至土地公廟參拜：
1. 三牲（雞、魚、豬肉）或素果——象徵圓滿與誠意。
2. 壽麵或發糕——祈求平安與財運高升。
3. 金紙（福德正神專用）——焚燒金紙象徵向土地公奉上香火錢。
4. 發財金（紙鈔或銅板168元）——象徵一路發，祈求財運滾滾來。
5. 花生糖——據說是土地公最喜愛的供品之一。

求財秘訣：如何向土地公祈願？
參拜時，可誠心向土地公稟報姓名、住址與祈求事項，並誦念：「福德正神保佑，賜我財運亨通，事業順利，財源廣進。」參拜後，可取用廟內的「發財水」，象徵吸收土地公的財氣，帶回家中或辦公場所擺放，以助財運提升。此外，有些土地公廟會提供「錢母」，可隨身攜帶或放置於錢包中，象徵財氣源源不絕。

民俗專家「@Wei Chih」成建議，求財之餘，不妨行善積德，如捐款、布施或幫助他人，這樣更能讓土地公庇佑財運長久興旺。趁著「龍抬頭」與「頭牙」的吉日，前往土地公廟參拜，為自己與家人求得一整年的順遂與財運！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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