社會 社會焦點 保障人權

爭土方利益！土地公廟前槍戰　退休刑警開槍殺人重判18年4月

▲台南高分院宣判侯宏典殺人案，撤銷原判無期徒刑，改判有期徒刑18年4月。（記者林東良翻攝）

▲▼台南高分院宣判侯宏典殺人案，撤銷原判無期徒刑，改判有期徒刑18年4月。（ETtoday資料照／記者翁伊森翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義縣東石鄉2022年深夜發生槍戰命案，退休刑警侯宏典等人與綽號「包子」的張姓男子因長年土方糾紛積怨，雙方在土地公廟前持槍互射，最終造成張男頭部中彈身亡。嘉義地院依共同殺人罪判侯男無期徒刑，褫奪公權終身，經上訴台南高分院，法院以他坦承犯行、與家屬達成800萬元調解，改判12年6月；持有手槍部分判刑5年10月，併科罰金4萬元，應合併執行有期徒刑18年4月，全案還可上訴。

判決資料指出，侯宏典、張壬榤、張宸源與張姓被害人因土方事業糾紛結下樑子。2022年1月5日晚間7時許，張男得知對方聚集於侯宏典住處，便獨自上門嗆聲，過程中甚至亮出類似手槍的物品示威，隨即離開。

侯宏典不甘被挑釁，立即召集侯博鈞等人助陣，並指示張壬榤攜槍、彈到場。稍後眾人分乘四車出發尋找張男，先後前往張男住處及談判地點尋找未果，最後停在嘉義縣東石鄉一處土地公廟泡茶閒聊。

▲台南高分院宣判侯宏典殺人案，撤銷原判無期徒刑，改判有期徒刑18年4月。（記者林東良翻攝）

當晚約11時許，張男駕車經過土地公廟，見侯宏典等人聚集，即持槍朝空鳴一槍示威，雙方氣氛瞬間緊繃。接著侯宏典與張壬榤各持槍還擊，短短數分鐘內雙方開火數回。過程中，侯宏典朝張男車輛開槍，子彈貫穿副駕駛座車窗，擊中張男右前額，張當場昏迷，送醫不治。

嘉義地院審理後，認為侯宏典持槍尋仇、主導開火行動，罪行重大，依共同殺人罪判處無期徒刑，另非法持有非制式手槍罪判6年徒刑，應執行無期徒刑，併科罰金5萬元，褫奪公權終身。侯不服提上訴。

台南高分院合議庭指出，雖然侯宏典犯罪手段惡劣，但本案起因於被害人主動挑釁、鳴槍示威，並非事前預謀殺害或無差別攻擊；加上侯於二審坦承犯行，與被害人家屬達成800萬元調解並全數履行，足見悔意。原審未充分考量其犯罪後態度與調解情形，量刑顯有未當，故撤銷原判改判。法院認侯宏典雖應受嚴懲，但仍不符《公政公約》第6條第2項「情節最重大」應科死刑或無期徒刑之標準，改判有期徒刑。另因其雖受刑一年以上，但考量案情與悔意，無再宣告褫奪公權之必要。

10/29 全台詐欺最新數據

嘉義東石土地公廟槍戰侯宏典殺人

