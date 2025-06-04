全台土地公廟最多城市　林政賢推動「市公出巡桃園13區」遶境文化

▲林政賢推動「市公出巡桃園13區」遶境文化。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市舉辦「土地公國際民俗藝術節」活動，今年即將邁入第14年，日漸廣開知名度與建立城市文化品牌。市議員林政賢3日於市議會市政總質詢中表示，「土地公國際民俗藝術節」由最早的土地公文化節開始，市府並興建土地公文化館，建議進一步擴大規模，發展為「市公出巡桃園13區」年度旗艦文化專案。

林政賢指出，桃園市有2,000多座土地公廟，數量居全台之冠，也是全國唯一由地方政府興建土地公文化館的城市，每年都在農曆8月15日土地公聖誕前，舉辦土地公國際民俗藝術節。

▲桃園是全台土地公廟最多城市。（圖／記者楊淑媛攝）

建議仿照北台灣媽祖文化節的模式，「市公-土地公」出巡桃園13區，從桃園區土地公文化館起駕，遶行全市13個行政區內土地公廟宇，進行「遶境文化」巡禮，結合地方展演、信仰儀式與社區參與。

有關擴大辦理土地公文化節議題。市府文化局長邱正生表示，土地公民俗藝術節以「踩街」形式辦理，且規模持續擴大，去（113）年即邀請13區廟宇共同參與，參與神尊超過200尊，參與民眾超過3,000人，市府將進一步研議多元辦理方式可行性。

據指出，2024桃園閩南文化論壇，受邀出席的中央研究院首位「道士院士」李豐楙教授於專題演講「斯土斯神：桃園土地信仰的-理念性移植」中即指出，桃園土地公國際民俗藝術節與土地公文化館，是桃園的文化亮點；而遍佈桃園各里鄰的土地公廟，如同管區派出所，是民眾的守護神，更是連結社區居民情感的所在。