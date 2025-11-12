　
社會 社會焦點 保障人權

醉漢大鬧土地公廟！亂撒香灰跪地祭拜　廖大乙：觸犯天條大不敬

記者林東良／台南報導

台南鎮轅境土地公廟人員，今（12日）清晨發現廟埕滿地香灰，一片狼藉，調閱監視器畫面後，竟發現一名壯碩男子凌晨進入廟內，連續將天公爐香灰灑滿地，該男還一度跪地拜拜，廟方事後報警，並清理兩個多小時才恢復原狀。

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

▲▼男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟亂撒香灰，造成廟埕滿地髒亂。（記者林東良翻攝，下同）

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

廟方人員表示，事發時間約在12日凌晨4時58分，當時因下雨，該名男子掀起上衣蓋頭遮雨，從崇安街方向走入廟內，一進門就開始抓起天公爐內的香灰往地上撒，動作持續一段時間後離開，又折返再度撒灰，甚至一度跪拜。男子疑有醉態，起身時差點撲倒，隨後再度誇張地把香灰整把往外撒，導致整個廟前灰濛一片。

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

廟方人員說，當時廟內工作人員在後殿整理準備開廟門，並不知前方發生什麼事，等工作人員到前殿時，看到滿地香灰嚇了一跳，花了兩個多小時才清理乾淨。他直言，這種行為對神明非常不敬，因此立刻報案，以提醒其他廟宇提高警覺。

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

▲▼男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟亂撒香灰，民俗專家廖大乙表示此舉大不敬。（記者林東良翻攝，下同）

知名民俗專家廖大乙受訪指出，「天公爐是信眾稟報之所，凡事有前兆。」他表示，男子與該廟有因緣，男子的行為雖是大不敬，但也可能顯示神明有話要向廟方傳達，「土地公或許要交代什麼，建議廟方請示神明」他並提醒，擅自灑香灰屬於「觸犯天條」，對當事人恐有不良因果。目前警方已介入調查該男子身分與動機中。

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

▲男子凌晨闖入台南鎮轅境土地公廟灑香灰，廟埕一度灰濛濛一片。（記者林東良翻攝，下同）

11/10 全台詐欺最新數據

台南天公爐香灰廖大乙天條大不敬

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

