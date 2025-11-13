詐騙新招「投資古幣」！運將戴女乘客聽到關鍵字...獲1萬獎金

▲警察局長甘炎民到東港警分局頒獎逮獲車手有功人員。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一位運將載到一名陳姓女子，陳女在車內一直與對方講交錢地點，運將懷疑是詐欺車手，向東港警方報案，警方順利逮獲陳女，訊後依詐欺等罪嫌送辦，警方說，由於高獲利、高報酬及投資虛擬貨幣經警方大力宣導，民眾已有警覺，這次詐團改以投資古錢幣作餌，呼籲民眾注意。

東港警分局崁頂分駐所於114年11月11日接獲運將報案，報稱載到疑似車手的可疑人士，經運將告知行駛路線，警方立即派遣線上警力攔查車輛，現場查獲甫收取完詐騙贓款之陳姓車手，旋即帶案偵辦。

內政部警政署訂有「民眾檢舉車手獎勵核發原則」並自114年7月1日起正式實施，民眾如提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等處分者，每案可獲1萬元獎金。

警察局甘炎民局長知悉有熱心民眾協助查獲車手後，立即趕赴東港分局崁頂所勉勵員警工作士氣，並頒發破案禮盒感謝提供線索的「打詐」運轉手。

東港警分局表示，詐騙集團為製造斷點，常以計程車作為車手運送或提領贓款的交通工具，因此，計程車司機們也是打詐工作中重要的一環，呼籲司機如遇可疑乘客應立即通報警方，車手由我們來抓，獎金由您來領。

東港警分局將持續與宗教團體、金融業、營造業、計程車行、金融保險、批發零售、住宿餐飲、百貨與超商業者等百工百業結盟，透過各行各業的專業知能，主動發掘詐欺犯罪情資並提供警方偵辦，杜絕詐騙產業鏈，全力「屏安護民」。