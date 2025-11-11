高雄通緝犯裝可憐　誆阿婆「缺醫藥費」騙走1.2萬！被逮已花光

▲薛姓通緝犯跑到阿婆家佯稱缺醫藥費行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名65歲薛姓通緝犯明明被通緝在逃，竟還假裝可憐向阿婆下手，薛男打扮成工人樣，謊稱是阿婆兒子的朋友，演出「沒錢看病」的賣慘戲碼，博取8旬董姓阿婆同情，成功騙走1萬2千元。阿婆事後發現受騙，通報里長協助報警，警方靠監視器火速鎖定薛男，順利將他逮捕，但贓款早已花光。

這起詐騙案發生在高雄鳳山區忠義里。警方調查指出，薛姓男子日前因多起詐欺案，於10月29日遭高雄地檢署發布通緝，但他非但沒躲低調，反而四處遊走「物色獵物」。

近日他打扮成工人模樣，一早7點多走進社區，亂按電鈴「尋找下手對象」。看到董姓阿婆獨自在家，他便透過紗門攀談，謊稱自己是阿婆兒子的朋友，成功博取信任後混進屋內。

薛男進屋後開始上演苦情戲，聲稱「沒錢看病、急需醫藥費」，先開口借2千，又改口說「還差5千、7千」，一路喊到1萬5千元。阿婆心軟，將身上僅剩的1萬2千元全掏給他。薛男收錢後保證「等銀行開門就去領錢還妳」，結果一轉身就消失無蹤。

阿婆越想越不對勁，趕緊打電話告訴兒子，再向忠義里長李朝清求助。李里長第一時間趕到現場安撫阿婆，並調閱監視器，掌握歹徒身影提供警方，協助迅速鎖定薛男身分。

警方循線追查，研判薛男可能搭捷運逃逸，立即擴大通報各分局圍捕，終於在三民區發現他蹤影，當場將人攔下逮捕。

薛男落網後坦承行騙，1萬2千元早已花光。警方訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦，並解送通緝歸案。