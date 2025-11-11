詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

▲警方識破詐團新手法，聯合銀行行員保住民眾百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名年長民眾日前接獲署名「衛生福利部」的電子郵件，宣稱只要繳交100萬元保證金，即可獲得「疾病補助撥款」，所幸該位長者前往銀行提領現金時被行員、警方合力阻止，才保住血汗錢。

集集警分局指出，日前接獲彰化銀行水里坑分行行員報案，指一名長者臨櫃提款時神色緊張、言談閃爍，懷疑情況可疑，因此通報警方前往協助；警方趕抵現場關懷詢問時，該位長者先稱提款係為提供長子購屋所用，但員警當場撥打電話查證，長子卻表示毫不知情。

經警方耐心勸導與查問，長者終於坦承係收到「衛福部」電子郵件，信中指示須繳交百萬保證金，才能獲得「疾病補助」，他信以為真，於是依照郵件指示前往彰銀分行提款；警方當場揭穿詐騙伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住老人家的辛苦積蓄。

集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電話或簡訊要求民眾提供帳戶資料或先行繳納保證金，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢查證，並呼籲民眾遇到類似「補助款」、「退稅」、「投資回饋」等訊息，務必提高警覺，謹慎查證，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。