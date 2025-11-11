　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

▲警方識破詐團新手法，聯合行員保住民眾百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲警方識破詐團新手法，聯合銀行行員保住民眾百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名年長民眾日前接獲署名「衛生福利部」的電子郵件，宣稱只要繳交100萬元保證金，即可獲得「疾病補助撥款」，所幸該位長者前往銀行提領現金時被行員、警方合力阻止，才保住血汗錢。

集集警分局指出，日前接獲彰化銀行水里坑分行行員報案，指一名長者臨櫃提款時神色緊張、言談閃爍，懷疑情況可疑，因此通報警方前往協助；警方趕抵現場關懷詢問時，該位長者先稱提款係為提供長子購屋所用，但員警當場撥打電話查證，長子卻表示毫不知情。

▲假衛福部、真詐騙：南投警識破詐團新手法，聯合行員保住民眾百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲假衛福部、真詐騙：南投警識破詐團新手法，聯合行員保住民眾百萬積蓄。（圖／記者高堂堯翻攝）

經警方耐心勸導與查問，長者終於坦承係收到「衛福部」電子郵件，信中指示須繳交百萬保證金，才能獲得「疾病補助」，他信以為真，於是依照郵件指示前往彰銀分行提款；警方當場揭穿詐騙伎倆，成功攔阻這起百萬元詐騙案，保住老人家的辛苦積蓄。

集集警分局提醒，政府機關不會以電子郵件、電話或簡訊要求民眾提供帳戶資料或先行繳納保證金，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢查證，並呼籲民眾遇到類似「補助款」、「退稅」、「投資回饋」等訊息，務必提高警覺，謹慎查證，切勿輕信，以免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

詐團幹部2天賺6萬比醫師還爽！法官重判4年怒斥：誰還想當好人？

快訊／蘇澳暴雨釀爆炸！全聯旁變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

輔大肄業生砍名醫移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

詐團幹部2天賺6萬比醫師還爽！法官重判4年怒斥：誰還想當好人？

快訊／蘇澳暴雨釀爆炸！全聯旁變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

輔大肄業生砍名醫移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

巴基斯坦法院門口自殺炸彈釀12死27傷　巴基斯坦塔利班坦承犯案

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

6座古羅馬雕像被偷！　大馬士革國家博物館急關門

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

「長條鳳凰」大變形撞台灣　紫爆雨下到新北！估最快下午登陸

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

川普談中國突轟法國「科技被課不平稅」：你以為法國人比較好嗎

國際火線／降智的勝利：從《暗河傳》看陸劇的沈淪

花蓮明利村再淹水！村長怒轟中央　經部急回應：評估淹水風險較低

類銀河惡魔城《Possessor(s)》通關老實說　新手入門好選擇

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

社會熱門新聞

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

13人登山押隊男墜谷無人知！尋獲時已身亡

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

詐團幹部判4年　法官怒輕判等同鼓勵詐騙

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

變態主委性騷女總幹事！地下室逞慾：什麼罩杯

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

老人家收衛福部補助電郵赴銀行領百萬保證金警急阻止

肄業生刺傷輔大名醫！一路怒喊沒正義

子宮鏡手術大失血險奪命！女腹部留2恐怖長疤

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦

更多熱門

相關新聞

懸缺逾一年！衛福部證實周道君接掌社家署

懸缺逾一年！衛福部證實周道君接掌社家署

衛福部再有新人事拍板！衛福部次長呂建德今（11）日證實，懸缺超過一年的社會及家庭署署長一職，由現任代理署長周道君真除，也是首位非社政體系出身的社家署長。

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

競標64KG黃金「先繳百萬」創首例　他進不去怨電梯太慢

競標64KG黃金「先繳百萬」創首例　他進不去怨電梯太慢

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光！

15萬顆毒雞蛋「編號尾端都有C」　內幕曝光！

關鍵字：

詐騙集團衛福部阻詐銀行補助保證金

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

鳳凰減肥「大迴轉」撲高屏　穿尾風向變

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染險喪命」！

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面