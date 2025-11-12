幾近無雨有陣風...台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

▲台中今天颱風假一天，新光三越前出現人潮。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

受到鳳凰颱風影響，台中市今日放颱風假。截至中午前，台中幾近無雨、有陣風，包含中友百貨、大遠百、新光三越以及廣三SOGO等均正常營業，百貨附近均出現車流，許多民眾準備到百貨用餐。不只如此，大遠百前的市政北七路，已經將「分流三角錐」擺回，比照假日模式。

中央氣象署發布強風特報，今日上午到明日晚間，台中市有平均6級以上風勢或是8級以上陣風，為黃色燈號警報。輕颱鳳凰過去3小時強度稍減弱、暴風圈縮小，警戒範圍從10縣市縮減為8縣市，雲林縣、澎湖縣已脫離警戒範圍，預估今晚登陸至出海過程中，就會變成熱帶性低氣壓。

▲▼中友百貨（上）前有出現民眾等候開業，大遠百（下）進場人數約2千多人。（圖／記者許權毅攝）



《東森新媒體ETtoday》觀察，今早台中市區幾乎無雨，只有零星雨勢，民眾也鮮少見到撐傘或是穿著雨衣。不過，風勢稍微強勁，也會出現強勁陣風，路上多處出現大面積落葉；在高樓附近，有民眾受到強風吹拂，緊緊抓著燈桿，避免跌倒。

▲▼台中市區無雨有風，有民眾被風吹得受不了，緊抓燈桿。（圖／記者許權毅攝）



今早約11點，許多百貨都正常營業，包含LaLaport台中店、麗寶OUTLET、中友百貨、新光三越、大遠百以及廣三SOGO等，均如常開業。大遠百內顯示入館人潮約2千人，市區內百貨人潮均差不多。

▲▼海底撈火鍋需要排隊等候，百貨也有出現車潮。（圖／記者許權毅攝）

