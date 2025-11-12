中南部今晚雨勢增多　鳳凰持續減弱「估深夜解除海陸警」

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風接近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，由於環境不利於發展，過去3小時颱風強度稍減弱且暴風圈亦縮小，已達輕颱下限，預計今晚登陸恆春半島後，逐漸減弱為熱帶性低氣壓，氣象署將於今天深夜解除海上陸上警報。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午10時位於鵝鑾鼻的西方約140公里，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新資料顯示，鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲▼未來風雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風過去持續減弱，隨著往北北東移動，今天傍晚至晚間將通過恆春半島，預計東移過程中有減弱為熱帶性低氣壓趨勢，但受東北季風影響，沿海仍要留意較強風浪。

她指出，鳳凰颱風持續加速，預計今天傍晚至晚間從恆春半島登陸，晚間至深夜從台東至恆春一帶出海，氣象署可能於今天深夜解除海上及路上颱風警報。

朱美霖指出，目前台灣海峽這側風浪強勁，浪高都有4至5米，各沿海也有3米以上，明天白天下一波東北季風增強，北方仍有5米浪高。

降雨方面，朱美霖表示，隨著颱風接近，中南部今天晚間雨勢增多，明天北台灣受北風、東北季風影響，有明顯降雨。周六、下周日東北季風減弱，降雨短暫趨緩。下周一另一波東北季風影響，北部、東半部降雨又會增加。

颱風及其外圍環流影響，氣象署表示，今天花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率。