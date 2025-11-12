　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

▲外交部長林佳龍赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

《鏡週刊》今（12日）報導，外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「惡鬥、過招」，並踢爆如國安會某些會議跳過林佳龍，逕行找外交部單位開會、外交部篩選給國安會的電報等。對此，外交部透過新聞稿回應，《鏡週刊》引述特定人士不實放話，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，且近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。

外交部回應，近期我國外交推動屢有具體成果，值此副總統蕭美琴甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，《鏡週刊》今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

對於報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測。外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規劃與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部強調，外交部秉持總統賴清德「打造經濟日不落國」的施政願景，全力推動「經濟外交」，旨在整合政府與民間力量，展現台灣的綜合國力。台灣產業界與公協會積極支持外交工作，參與外賓交流及國際訪團，前往邦交國與理念相近國家共同促進雙邊合作與互利發展，亦鞏固邦誼。

外交部指出，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒。若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

外交部說，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就。外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

最後，外交部對《鏡週刊》未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，表達遺憾與抗議，該報導除引述未經查證說法外，對於部長林佳龍及次長陳明祺學歷，以及林佳龍率團出訪時間等資訊，均有明顯不符事實處。外交部呼籲媒體應秉持查證與平衡報導的精神，亦誠盼社會各界共同守護台灣的民主價值與理性公共討論空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
芬普尼毒蛋延燒！　飼主疑「殺蟲劑直接噴雞身上」
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

暴雨炸蘇澳！家中「客廳變泳池」　黑汪呆坐沙發表情超問號

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

【風強到走不動】新竹勇者狂風中撐傘...下秒被吹得咪咪冒冒

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

葛來儀指賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供

葛來儀指賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供

若總統賴清德想要過境美國，「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀分析，最好在年底前完成，避免受明年美國總統川普訪中影響。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示，感謝葛來儀善意提醒，這也表達台美雙方不言可喻的默契。外交部則回應，目前沒有相關資訊提供，後續若有進一步消息，將由總統府對外公開說明。

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

瑞絲薇斯朋睽違24年重返哈佛

瑞絲薇斯朋睽違24年重返哈佛

清萊白廟宣布漲價　外國人門票翻倍

清萊白廟宣布漲價　外國人門票翻倍

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」

KTV神曲是它！業者認證「每5間包廂就1間點唱」

關鍵字：

林佳龍吳釗燮外交部鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面