林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

▲林佳龍（左）接外長，被認為是賴清德想培養自己的外交班底，而吳釗燮（右）長期是綠營對美指標人物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，在國際舞台為台灣強力發聲，是今年賴政府最亮眼的外交成績。儘管如此，賴政府國安決策體系其實暗潮洶湧，兩大要角、國安會祕書長吳釗燮與外交部長林佳龍早從去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙，後來甚至傳出吳釗燮屢屢繞過林佳龍指揮外交部司處，以及運作駐美代表人選等。

▲蔡英文（左）卸任後持續致力為台灣外交關係打拚。

林佳龍欲甩開掣肘做出成績，卻被認為作風太高調，無視兩岸關係敏感屢有「外交突破」見諸媒體，並常在外交部公務行程邀請與他關係密切的大肚山基金會成員同行，引來側目。龍燮較勁引發的內耗跡象日益檯面化，已成賴政府推動外交工作的變數。

龍燮過招的主戰場，正是最重要的對美關係。台美政府高層每年重要的「特殊管道」對話，是雙方討論安全議題的重要平台，2023、2024年的會議都是國安會祕書長、外交部長一同赴美，但到今年，外交部卻一度差點掉隊。知情人士告訴本刊，是經過林佳龍極力爭取，外交部次長陳明祺才得以一同前往美國。

▲林佳龍（左）陪蕭美琴（中）出訪歐洲議會，寫下外交工作亮眼一頁。

此外，一名外交部文官向本刊透露，吳今年上半年曾一度在未知會林佳龍的情況下，找了北美司直接向美方諮詢駐美代表人選若由徐斯儉接任的可能性，這件事不僅在北美外交圈傳得沸沸揚揚，甚至傳到現任駐美代表俞大㵢耳裡。黨政高層透露，這件事從外交圈傳回台灣後，不僅林佳龍系統大為訝異、憤怒，最後出動賴清德親自出面解決，找來吳釗燮及林佳龍當面談，並拍板若無其他新變數，「年底前不會動俞大㵢」。

而林佳龍被詬病的是，他仍保有民選政治人物作風，就任外交部長後，與他在台中成立的大肚山產業創新基金會成員保持密切互動，甚至在接見外賓或率團出訪時，常可見台灣數位光訊科技董事長廖紫岑在其左右，例如今年八月林佳龍訪問帛琉，隨團的企業領袖就有廖紫岑、佳氫能源股份有限公司劉慶玲等，且兩人都是大肚山董事，引來外界側目。

賴清德上任後外交政策尋求穩健並走出「價值外交」，卻因吳釗燮、林佳龍之間的權限角力，使外交工作出現內耗，尤其對美關係是台灣安全核心，若國安會與外交部持續各行其事，只會削弱決策效率，如何在專業與政治之間取得平衡，讓外交回歸國家利益而非兩位首長競逐，進而失焦，是賴政府接下來最嚴峻的考驗。



更多鏡週刊報導

外交龍燮鬥1／一份名單生嫌隙 揭國安外交部過招三部曲

外交龍燮鬥2／龍燮角力火花四溢 友盟尷尬問：誰說了算