林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

《鏡週刊》今（12日）報導，外交部長林佳龍（GD, Good Dragon）與國安會秘書長吳釗燮（JW, Joseph Wu）「惡鬥、過招」，並踢爆如國安會某些會議跳過林佳龍，逕行找外交部單位開會、外交部篩選給國安會的電報等。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這種揣測應該是來自見不得台灣好的人所提出的，希望國人有智慧能看出來。綠委吳思瑤則說，「周刊的報導我認為就讓它繼續是周刊報導吧」。

針對週刊報導龍燮惡鬥，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示，台灣最近在外交上頗有斬獲，「我想應該被解讀的是，外交部門不分彼此的合作，而不是競爭」。因為只有合作，才能促成台灣在國際舞台上更能發光發熱。

鍾佳濱認為，任何內部競爭、甚至鬥爭的傳聞，「我想都是基於一種揣測，甚至是見不得台灣在外交處境上能夠得到注目」。因此，對於這種內部不合的傳聞，可想而知，應該是來自於見不得台灣好的人所提出來的。希望國人都有他的智慧，可以看得出來，一個國家、一個家庭，家和萬事興。

民進黨立委吳思瑤受訪時則說，「周刊的報導我認為就讓它繼續是周刊報導吧」，這樣的說法空穴來風，太多權力競逐的揣測。就她理解，林佳龍和吳釗燮在外交、國安事務上都非常專業，全心為台灣的國安外交在拚命，這種見縫插針、政治操作想要分化Team Taiwan、外交成果、成就，就是緣木求魚，不需要隨之起舞。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）