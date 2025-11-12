賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

▲總統賴清德、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

若總統賴清德想要過境美國，「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀分析，最好在年底前完成，避免受明年美國總統川普訪中影響。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示，感謝葛來儀善意提醒，這也表達台美雙方不言可喻的默契。外交部則回應，目前沒有相關資訊提供，後續若有進一步消息，將由總統府對外公開說明。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於美國時間10日舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府可能希望盡快安排總統賴清德過境美國，且最好在年底前完成，避免因2026年川普訪中而影響。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示， 葛來儀是國際知名學者，專注美中台關係，過去也經常協助台灣，表達台灣未來在國際舞台上如何呈現。因此，葛來儀的善意提醒讓民進黨團知道，未來因為川普會與習近平會面，她研判，在考量美國因素之下，賴清德若要出訪，最佳時機是今年年底以前，非常感謝葛來儀善意提醒，這也表達台美雙方不言可喻的默契。

鍾佳濱指出，也就是說，川普必然會慎重處理和中國的關係、和習近平會面是重要課題，但對台灣現狀、台海維護，也是川普在民主大同盟中表達的，第一島鏈跟整個舉世和平息息相關。相信未來台美雙方會就這個議題往這個方向去努力。

外交部則回應，外交部目前沒有相關資訊提供，後續如果有進一步消息，將由總統府對外公開說明。