　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

▲▼副總統賴清德13日接見「華府學者代表團」，訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明（Jude Blanchette）。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（資料照／總統府提供）

記者詹詠淇／台北報導

若總統賴清德想要過境美國，「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀分析，最好在年底前完成，避免受明年美國總統川普訪中影響。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示，感謝葛來儀善意提醒，這也表達台美雙方不言可喻的默契。外交部則回應，目前沒有相關資訊提供，後續若有進一步消息，將由總統府對外公開說明。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於美國時間10日舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府可能希望盡快安排總統賴清德過境美國，且最好在年底前完成，避免因2026年川普訪中而影響。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12日）表示， 葛來儀是國際知名學者，專注美中台關係，過去也經常協助台灣，表達台灣未來在國際舞台上如何呈現。因此，葛來儀的善意提醒讓民進黨團知道，未來因為川普會與習近平會面，她研判，在考量美國因素之下，賴清德若要出訪，最佳時機是今年年底以前，非常感謝葛來儀善意提醒，這也表達台美雙方不言可喻的默契。

鍾佳濱指出，也就是說，川普必然會慎重處理和中國的關係、和習近平會面是重要課題，但對台灣現狀、台海維護，也是川普在民主大同盟中表達的，第一島鏈跟整個舉世和平息息相關。相信未來台美雙方會就這個議題往這個方向去努力。

外交部則回應，外交部目前沒有相關資訊提供，後續如果有進一步消息，將由總統府對外公開說明。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看
好好珍惜「中場休息」！　氣象粉專示警：雨又要多起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒別忘了清

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局，以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》播出紀錄片聲稱，收到大量舉報線索，甚至發出全球紅色通緝令；而總統賴清德昨天（11日）聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠12日力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

領1萬小心詐騙！彰化民進黨團設服務站宣導

領1萬小心詐騙！彰化民進黨團設服務站宣導

防災會議徐榛蔚提3建言　賴清德允諾全力照顧

防災會議徐榛蔚提3建言　賴清德允諾全力照顧

關鍵字：

葛來儀賴清德外交部民進黨團鍾佳濱過境美國

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面