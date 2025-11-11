桃園放假新北市上班！科技粉專笑「1園區怎上班？」員工現身了

▲華亞科技園區。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

鳳凰颱風挾帶豪雨襲台，雙北某些地區、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣宣布停班課。粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」就發文，每次桃園放假但新北市宣布要上班時，他就會好奇位在龜山華亞科技園區的公司怎麼上班，話題引發討論。

科技工作講在粉專笑呼，「其實每次颱風假，桃園放假但新北市上班，我就會很好奇龜山華亞科技園區的公司怎麼上班XD。按照道理來說應該是要放颱風假啦！」

貼文引發過來人現身，「龜山兩個字就是代表桃園範圍，隸屬放假區域」、「華亞科上班人路過，每逢下雨就痛苦，颱風天更不用說，塞車是日常表現，還叫不到計程車，下班繼續重複塞」、「放啊群組說放了」、「上次台北放、桃園不放的時候，在華亞的公司有正常上班，當然都是桃園人。」

還有人表示，「廣達之前會放假，因為屬於龜山。但其實一堆員工住新北林口」、「在華亞科技園區工作約13年，沒碰過林口跟龜山不同步的，倒是有同事家住宜蘭來上班的。」

也有網友留言討論，「昨天新竹的風差點就把我吹走了！坐在車上，車子一直在晃動，結果怎麼是桃園放假」、「颱風假其實是個感性的假，所以不適合用道理說」、「以前是台北放假，桃園五隻羊都不放，有一次颱風天上班，我差點被風吹到陸橋下QQ」、「之前竹科也有發生竹縣/竹市不同調，搞得大家亂糟糟。」