地方 地方焦點

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

▲韓國龜尾拉麵慶典看見桃園　

▲韓老爺廚師現場烹調美味麻醬麵。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書處攜手在地金牌好店—韓老爺台式拌麵，日前赴桃園友好城市—韓國龜尾市參加「2025龜尾拉麵慶典」活動。來自桃園的3位廚師王碩賢、葉晴及邱心辰於攤位大展廚藝，現場烹調道地麻醬麵，與韓國當地民眾分享台灣經典好滋味，促進台韓麵食文化交流。

市府秘書處11日表示，龜尾市是韓國農心食品「辛拉麵」的主要生產地，自2022年開始舉辦融合飲食產業、觀光及文化的地方性慶典活動—「龜尾拉麵慶典」，今(2025)年邁入第4屆。為了使活動升級為全球性韓國美食慶典，龜尾自2023年開始邀請國外城市共襄盛舉，桃園已連續3年受邀參加。

▲韓國龜尾拉麵慶典看見桃園　

▲韓國龜尾拉麵慶典看見桃園。（圖／秘書處提供）

繼冠軍牛肉麵與桃園龍岡地區的特色米干後，今年以歷久不衰的經典美味—麻醬麵作為拉麵慶典的推廣美食，於11月7至9日受邀赴龜尾拉麵慶典的桃園在地金牌好店－韓老爺台式拌麵負責人王碩賢說，透過這次麵食文化交流，讓許多韓國民眾品嚐到我們獨特的台式拌麵風味，這不僅是味道的交流，也是文化和情感的分享，希望讓大家看到來自台灣的好味道，感受其中的創新巧思。

▲韓國龜尾拉麵慶典看見桃園　

▲韓國龜尾拉麵慶典看見「韓老爺台式拌麵」好滋味。（圖／秘書處提供）

秘書處表示，韓老爺台式拌麵致力於融合台灣傳統風味與眷村好味道，打造最道地且富有創意的台式美食，創立僅3年便榮獲「2023桃園金牌好店」肯定。3位廚師以台灣直送的材料現場調製香濃可口的麻醬，特調麻醬與剛起鍋的麵條完美融合，香氣四溢，吸引慶典中的往來人潮，以創意重新詮釋的麻醬麵擄獲韓國民眾味蕾。

秘書處也說明，桃園市與韓國龜尾市於2016年締結為友好城市，雙方交流密切。今年龜尾市訪團訪桃參加「2025台灣燈會在桃園」，龜尾市韓斗禮園藝術團也於「2023世界客家博覽會」開幕期間演出。在明(2026)年締盟10週年之際，規劃邀請龜尾市參與「桃園龍岡米干節」，透過實地互訪交流，持續深化兩市友好關係。

11/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

